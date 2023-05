Kétpontos hátrányból várta az 5-8. helyért való helyosztók első fordulójának visszavágóját a Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli a Pénzügyőr ellen.

Nem kezdtek jól a vásárhelyiek, a Pénzügyőr 25–11-re is vezetett, majd a második negyed közepére már öt pontra zárkózott a Kosársuli. Nem sokkal később a 3x3-as válogatottal világbajnoki részvételt kiharcoló, a csapatba visszatérő Kelemen büntetőivel már a Vásárhelynél volt az előny.

Innentől kezdve vszont nem is engedte ki kezéből az irányítást a Kosársuli: a végjátékhoz közeledve hatnál kevesebb pontra sosem olvadt a hazaiak előnye, és végül 84–76-ra nyert, összesítésben így hatpontos sikert aratott a fővárosi ellenfelével szemben.

Mindez azt jelenti, hogy a Győr ellen diadalmaskodó Dunaharaszti lesz a Kosársuli ellenfele az ötödik helyért folytatott párharcban, amelynek időpontjai egyelőre nem ismertek.

Vuk Pavlovic: – Az első negyedben nem úgy kosárlabdáztunk, ahogyan tudunk: sem hajtásban, sem taktikailag, sem egyénileg nem úgy teljesítettünk a feladatokat, ahogy gyakoroljuk és ahogy arra képesek vagyunk. Ez rányomta a bélyegét a támadásokra is, rengeteg kosarat kaptunk és kevés pontot dobtunk. A második és harmadik negyedben elkezdtünk gyorsabban játszani, ahogy azt előzetesen is terveztük. A negyedik negyedet elveszítettük, de ott is megvolt az energia, a kulcsszituációkban jó döntéseket hoztunk, védekeztünk, ahogyan tudunk és így sikerült továbbjutnunk ebből a párharcból. Gratulálok a Pénzügyőrnek is, jól játszottak mindkét meccsen, jó ellenfél volt, további sok sikert kívánok a bajnokságban!

Bodrogi Bau Vásárhelyi Kosársuli-Pénzügyőr SE 84-76 (16-28, 29-13, 22-13, 17-22)

Férfi kosárlabda NB I/B., Zöld csoport, rájátszás az 5-8. helyért, első forduló, visszavágó. Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 350 néző. Vezette: dr. Varga, Vadász, Borgula.

Kosársuli: Varga Á. 11, Borbáth 15/3, Kelemen 14/3, Bálint 13/3, Varga Z. 15/3. Cserék: Balogh 7/3, Pinnyey 7/3, Kass 2. Vezetőedző: Vuk Pavlovic.

Pénzügyőr: Horváth 11/6, Kovács 4, Hajnal 6/6, Kerkai 22/3, Barócsi 20/9. Cserék: dr. Szekeres 6/3, Nyikos 5, Szálas 2, Széphelyi. Vezetőedző: Fülöp Gergő.