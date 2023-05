48 kilogramm.

Ezzel kommentálta azt a képet Péter Sándor, amelyet a közösségi médiába feltöltött. A feliratot nyilvánvalóan viccnek szánta, hiszen az általa megfogott hal méretén látszódott, nem lehet közel két cementes zsáknyi súlyú.

– Valójában 17 kilogrammos volt, és tényleg viccnek szántam, de akkor is nehéz volt kiemelni, főleg mert nem profi szereléssel indultam neki a horgászatnak. Már gyerekkoromban is szerettem horgászni, manapság pedig kiváló nyugtató foglalatosság, és mivel a párom, Mihálffy Amália is kedveli a pihenés ezen formáját, így gyakran megjelenek a tavak partján, legyen szó Gyomaendrődről, Békésszentandrásról, netán Tatáról. Hozzáteszem, horgot kötni nem tudok, ezt mindig más teszi meg helyettem... A legutóbbi halat a forráskúti tavon fogtam: korábban mellettem horgászott egy profinak tűnő kolléga, akinek rengeteg kapása volt, miközben én semmit sem fogtam. Megkérdeztem tőle a sikere titkát, és a válasz eléggé egyszerű volt: kukoricával etette a halakat. Hiába a mindenféle csoda étek, ha ezt az egyszerű eledelt szokja meg az állat. Nos, nekem is ezzel sikerült ezt a 17 kilogrammos pontyot megfognom, amelyet az archiválás után természetesen visszadobtam a természetes élőhelyébe. A legnagyobb fogás? A baktói tavon értem el, 28 kilogramm volt a hal súlya – mondta a támadó Péter Sándor.

A korábban az FC Szegedben az NB I/B-ben is megforduló labdarúgó jelenleg a vármegyei III. osztályban szereplő Zsombó játékosa, és legutóbb fontos meccset, rangadót nyertek Csanádpalotán barátja, Varga Mihály klasszikus mesterhármasával.

– A cél olyan helyezés elérése, amely osztályváltást érhet, aztán majd kiderül, hogyan alakul a sorsunk. Jól érzem magam a csapatban, lehet, hogy le is telepedem Zsombón, emellett pedig az edzősködésbe is besegítek – nyilatkozta végül Péter Sándor.