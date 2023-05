A 2022–2023-as szezonban az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepli, emiatt idén az EHF Excellence Awardsot, a Kiválóságok díját is kiosztják posztonként, valamint a legjobb védőt és az idény legjobb újoncát is elismerik. A szurkolók a „Home of Handball” applikációban szavazhatnak, de az újoncot a szövetség hozza nyilvánosságra. A voksolást figyelembe véve a szezon MVP-jét, vagyis a legértékesebb játékosát is kihirdetik.

Ami a magyarországi jelölteket illeti, az OTP Bank-Pick Szegedből a jobbszélső Bogdan Radivojevics és védekezőként Matej Gaber került fel a listára, míg a Telekom Veszprémből a jobbátlövő Nédim Remili és a balátlövő Rasmus Lauge.

A listára több irányból érkeztek a jelöltek. A BL-szezon aktuális forduló álomcsapataiba a három legtöbbször bekerült játékos pozíciónként esélyt kap a Kiválóság díjra is. A legutóbbi Európa-bajnokság álomcsapatának tagjai mind felkerültek, valamint a vb európai kézilabdázói.

A férfijelöltekre június ötödikéig lehet voksolni, a győzteseket a június 26-i bécsi gálaesten hirdetik ki.

Az „EHF Excellence Awards 2023” díjra jelöltek névsora:

Kapusok: Ignacio Biosca García (nemzetisége: spanyol, klubja: Orlen Wisla Plock), Benjamin Buric (bosnyák, SG Flensburg-Handewitt), Viktor Hallgrímsson (izlandi, HBC Nantes), Niklas Landin (dán, THW Kiel), Gonzalo Pérez de Vargas (spanyol, Barca), Tobias Thulin (svéd, GOG), Andreas Wolff (német, Barlinek Industria Kielce)

Jobbszélsők: Niclas Ekberg (svéd, THW Kiel), Blaz Janc (szlovén, Barca), Hans Lindberg (dán, Füchse Berlin), Arkadiusz Moryto (lengyel, Barlinek Industria Kielce), Bogdan Radivojevics (szerb, OTP Bank-Pick Szeged), Ferran Solé (spanyol, Paris Saint-Germain), Hákun West Am Teigum (feröeri, Skandenborg)