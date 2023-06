Hat aktuális bajnokcsapattal sorsolták össze az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatát a Bajnokok Ligája 2023–2024-es idényének csoportkörére. A továbbjutásra azonban még így is jó esélyekkel pályázik a Tisza-parti együttes.

A lengyel, a francia, a német, a horvát, az északmacedón és a norvég bajnok is a Pick Szeged csoportjában található a Bajnokok Ligája következő idényében. A nyolcasból ketten is ott voltak a legutóbbi kölni négyes döntőben, hiszen a Kielce a fináléban szerepelt a győztes Magdeburg ellen, míg a Paris Saint-Germain szoros elődöntő után a bronzmeccsen is vereséget szenvedett a férfi kézilabda-szezon csúcshétvégéjén.

– Kemény csoport, kemény ellenfelekkel, de ez nem kívánságműsor, ez a Bajnokok Ligája. Itt a legjobbak szerepelnek. A norvég Kolstad helyett el tudtam volna képzelni akár a Celjét vagy a Portót, de az élet most ezt hozta. A továbbjutás a célunk. Mindenki ellen küzdeni akarunk, akár idegenben, vagy éppen fantasztikus otthonunkban, a Pick Arénában játszunk – nyilatkozta a klubhonlapon a sorsolást követően Kárpáti Krisztián, aki július elsejétől váltja a csapat kispadján Juan Carlos Pastort.

Nagyjából egy hónapig még nem várnak közös edzések a szegedi játékosokra, azt követően viszont belevágnak a munkába. A Bajnokok Ligája csoportköre a férfiaknál szeptember 13-án és 14-én rajtol, az európai szövetség elmúlt években mutatott mechanizmusa alapján néhány napon belül az is kiderül, melyik csapattal és hol kezdi majd az új szezont az OTP Bank-Pick Szeged.

A csoportellenfeleket nézve történelmi meccsek is várnak az ősszel Bánhidi Bencéékre, ugyanis sem az északmacedón Eurofarm Peliszterrel, sem pedig a norvég Kolstaddal nem találkozott eddig a szegedi csapat a nemzetközi kupaporodon.

Kézilabda, Bajnokok Ligája, férfiak, A csoport: Barlinek Industria Kielce (lengyel), Paris Saint-Germain (francia), THW Kiel (német), Zagreb (horvát), Aalborg (dán), OTP Bank-Pick Szeged, Eurofarm Peliszter (északmacedón), Kolstad (norvég). B csoport: GOG (dán), Telekom Veszprém, Barca (spanyol), SC Magdeburg (német), Orlen Wisla Plock (lengyel), Montpellier (francia), FC Porto (portugál), RK Celje PL (szlovén).

Nők, A csoport: CSM Bucuresti (román), Győri Audi ETO KC, Sävehof (svéd), Brest Bretagne (francia), Odense (dán), Buducsnoszt (montenegrói), SG BBM Bietigheim (német), DVSC-Schaffler. B csoport: Esbjerg (dán), Metz (fracia), Vipers Kristiansand (norvég), Rapid Bucuresti (román), FTC-Rail Cargo Hungaria, Lubin (lengyel), Krim Ljubjana (szlovén), Ikast (dán).