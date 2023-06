A Délmagyarország Podcast Sporthang c. műsorának legújabb adásában világbajnoki címről és kupagyőzelemről is beszélgetett lapunk sportrovata. Becsei Dávid, Mádi József és Vajgely Pál sportújságírók a Lakatos Somával felálló U20-as férfi vízilabda-válogatott sikere mellett a magyar labdarúgó-válogatott és a forráskúti csatár, Ádám Martin teljesítményéről is szót ejtettek. Szerdán majd Bécsben hoznak nyilvánosságra egy fontos döntést, hiszen eldől, hogy az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata megkapja-e a szabadkártyát a Bajnokok Ligája-részvételt illetően, a várható döntésről és annak hátteréről is beszélgettek lapunk sportrovatának tagjai.