Hosszabbított a BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós csapatával Vári Zita: a szegedi kosaras csapata végül a 10. helyen zárt a női kosárlabda NB I./A csoportjában.

– Örömmel tölt el, hogy a következő bajnoki szezonomat, immár harmadik alkalommal is a BKG színeiben kezdhetem meg. Ahogy eddig is, célom az, hogy minél jobb teljesítménnyel hozzá járulhassak, egy összetartó csapat tagjaként, ahhoz, hogy sikerekben gazdag évet zárhasson az egyesület es a város, a kosárlabda pályán. Ezek mellett a magánéleti célomban is teljes mértékben partner a klub, mi szerint a profi sportolás mellett az őszi félévben sikerül majd a pécsi egyetemen befejeznem a tanulmányaimat – nyilatkozta a klub közösségi oldalán Vári Zita, aki a 2022-23-as idényben 16 mérkőzés alatt 24.8 perc alatt átlagban 8.4 pontot és 2.5 lepattanót átlagolt az alapszakaszban, majd az alsóházban hat meccsen 28.7 perc alatt 10.5 pontos átlagot hozott.