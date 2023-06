Viszontagságosan indult a 2022–2023-as idény az OTP Bank-Pick Szeged számára, amelynek kicsúcsosodása a dán Aalborg elleni őszi tizenkét gólos vereség volt. Ezt követően Juan Carlos Pastor maga kezdeményezte, hogy távozzon a klubtól. Döcögősen, de továbbjutott a csoportkörből a Pick a Bajnokok Ligájából, a papíron gyengébe ellenfeleket, a szlovén Celjét és a norvég Elverumot ellentmondást nem tűrően múlta felül oda-vissza. Ezenkívül a THW Kiel elleni hazai siker nyújtott szépségtapaszt a Tisza-parti szurkolók számára.



Pastor ezüstéremmel búcsúzott Szegedtől. Archív fotó: Karnok Csaba



A világbajnokságot követő tavaszi idényben maratoni csatát vívott a Szeged az ősi rivális Telekom Veszprémmel. A bajnokság és a kupadöntő mellett a BL nyolcaddöntőjében is összekerült a két magyar gigász, amely fájdalmasan rosszul sikerült a szegediek számára. Szerencsére a Pick Arénában elszenvedett tizenhárom gólos vereség sem taszította mély gödörbe Pastor tanítványait, a bajnoki alapszakasz szegedi mérkőzésén két góllal sikerült legyőzni a Veszprémet. Ez pedig azt jelentette, pályaelőnyből kezdheti a Pick Szeged a bajnoki döntőt alapszakasz-elsőségének köszönhetően.

Micsoda kezdésAz elvesztett kupadöntő után a bajnokit lehengerlően kezdte a szegedi csapat. A Pick Arénában hatezer néző előtt aratott hatgólos sikert Mikler Roland kapus vezérletével a kétszeres címvédő. A második veszprémi, majd a mindent eldöntő hazai találkozón sem sikerült újabb sikert aratni, így az egyik fél második győzelméig tartó finálét 2–1-re a Telekom Veszprém nyerte meg. A rekordbajnok veszprémiek – huszonhétszer nyertek az NB I.-ben eddig – 2019 után lettek ismét aranyérmesek a honi pontvadászatban, az idei nyolc Szeged–Veszprém-meccsből hatot nyert meg utóbbi.



A magyar bajnokság gólkirálya a Bukarestbe igazoló Rosta Miklós lett. Fotó:Karnok Csaba



A legsikeresebbA veszprémi sikerek miatt két ezüstéremmel búcsúzott Juan Carlos Pastor Szegedtől. Ennek ellenére az ötvenöt esztendős spanyol szakember a szegedi férfi kézilabda legsikeresebb vezetőedzőjévé vált az elmúlt tíz évben. Ő az egyetlen Tisza-parti tréner, aki nemzetközi kupát nyert a csapattal. 2014-ben az EHF-kupában akasztottak rögtön aranyérmet a nyakába. A bajnokságban sincs nála sikeresebb, hiszen a legfényesebb medáliából hármat is begyűjtött a csapattal. A magyar kupában viszont csak egyszer sikerült a trónfosztás, 2019-ben, Debrecenben. Többször sem jártak messze a sikertől, kétszer is egy góllal bizonyult jobbnak a Veszprém, míg egyszer hárommal és néggyel.



Elévülhetetlen érdemekPastor meghonosította Szegeden a spanyol kézilabda-iskolát, azt a játékrendszert, amelyet olyan kiváló és sikeres edzők követnek Európában, mint Raúl González, a Paris Saint-Germain trénere, a Melsungennél dolgozó, korábbi szegedi játékos Roberto García Parrondo, vagy éppen a jelenleg Egyiptomban edzősködő exveszprémi David Davis.



Visszatérve a mögöttünk ha­gyott idény leg­­fontosabb statisztikai elemeire. A szegedi csapatból toronymagasan a legtöbb időt a szlovén irányító, Dean Bombac (24 meccs, 981 perc) töltötte a pályán. Pastor játékrendszerének legfontosabb eleme az irányító, valamint a beálló és a köztük lévő remek játékkapcsolat. Mindezeknek is köszönhetően Bánhidi Bencéből világklasszist faragott, de Rosta Miklóssal is jó úton járt efelé. A 24 éves játékos idén felért a csúcsra, magyar bajnoki gólkirály lett százötvenhat ta­lálattal – majdnem nyolcvanszázalékos hatékonysággal lőtt – huszonkilenc mérkőzésen. Az őszt már a Dinamo Bucuresti mezében kezdi meg.



Juan Carlos Pastor meghosszabbított keze Dean Bombac volt a pályán az évek során. Archív fotó: Karnok Csaba



A szlovén karmesterBombac a kulcsemberek kulcs­embere, Pastor meghosszabbított keze a pályán. Rengeteget játszott, hibázott is, de a számok a spanyol szakembert erősítik meg. A Bajnokok Ligájában mindössze két játékos osztott ki nála több asszisztot. Hatvanhárommal zárt, míg a dán világklasszis Simon Pytlick (GOG) hatvanöttel, a párizsi Luc Steins pedig százhárommal.



A magyar szövetség statisztikái szerint a legmagasabb hatékonysággal a szezonban Mikler Roland védett, harmincöt százalékkal. A BL-ben ugyanez huszonhat százalék, míg Alilovicnál itthon harminckettő, a nemzetközi porondon pedig kevesebb mint huszonkét százalék.



Alulértékelt védőkA legalulértékeltebb pozíciója a kézilabdának valószínűleg a védekezőspecialistáké, akik azért felelnek, hogy a kapusok előtt olyan védelem húzódjon, amely mögött könnyebb a dolguk. Ennek Szegeden idén három felelőse volt. A csapatkapitány Bánhidi Bence mellett Matej Gaber és Borut Mackovsek. A második legtöbb blokkot Gaber neve mellé strigulázták be az EHF statisztikusai, tizenegyet. Ebben a mérőszámban a nyáron Veszprémbe költöző barcelonai, a francia Ludovic Fabregas nyert tizenhárommal. Mackovsek sem maradt le túlságosan a nyolccal, de a védők értékes munkája kevésbé jellemezhető számokkal.



Két ezüstéremmel búcsúzott Juan Carlos Pastor. Az 55 esztendős spanyol szakember a szegedi férfi kézilabda legsikeresebb vezetőedzőjévé vált az elmúlt tíz évben. Archív fotó: Török János



Juan Carlos Pastor távozásával hamarosan, valószínűleg 2024-től új korszak kezdődik a Pick Szegednél. Az viszont megdönthetetlen tény, hogy a klubot egy új, addig nem tapasztalt szintre emelte az elmúlt tíz esztendőben a vezetőség, a tréner és szakmai stábja, valamint azok a játékosok, akik a kezeik alatt dolgoztak. Az új korszak legfőbb feladata pedig, hogy ismét felvegye a versenyt a hazai porondon a Veszprémmel, illetve elérje a nemzetközi színtéren, a Bajnokok Ligájában a kékhívek legnagyobb álmát, kölni négyes döntőt.