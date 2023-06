Bencsics Márkra nem találta az ellenszert a Guardians: a szezon utolsó szegedi amerikai futball mérkőzésén a sportág meghatározó magyar játékosa 5 touchdown-passzt is kiosztott, csapata, a Budapest Wolves pedig magabiztos, 59–7-es győzelmet aratott Szegeden. A papírforma nagyjából hasonló eredményt is ígért, hiszen a Wolves idén is nagy esélyes a bajnoki címet illetően.

– Kicsi volt az esély a szorosabb meccsre, a hasonló tudású csapatokat, mint mi, szintén ilyen különbséggel győzte le a Wolves. Mindenképp tudunk profitálni az ilyen meccsekből is, sok visszajelzést kaptunk, hogyan és miben tudunk fejlődni, és láttuk mi is, hogy mi az a szint, ahova szeretnénk eljutni – mondta lapunknak Baranyi Ernő, a Guardians edzője.

A szegedi klub fennállása legnagyobb mérkőzésére készülhetett legutóbb, ilyen kaliberű csapatot még nem fogadott a Guardians.

– Én 2018-ban csatlakoztam a klubhoz, akkor is egy cél volt, hogy játszhassunk a Wolves ellen, megtisztelő is volt ellenük játszani. Szeretnénk is, hogy a magyar amerikai-foci azon a szinten legyen, ahol ők játszanak. Ha továbbra is marad ez a kétosztályos lebonyolítás, akkor továbbra is az első osztályban szeretnénk indulni, illetve az utánpótlásra, valamint a flag-futballra, azaz a kontakt nélküli játékra is nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni, ami a fiatalok számára jelenthet kikapcsolódást – tette hozzá Baranyi Ernő, aki kitért rá, ezúttal is nagy élmény volt a csapat számára a népes szurkolótábor előtt játszani.

A Guardians számára bár ez volt az alapszakasz utolsó mérkőzése, mindez nem jelenti még a szezon végét. A csapat ugyanis bejuthat a rájátszásba, ehhez azonban az kell, hogy szombaton a Cowbells-Crushers mérkőzésen legalább 23 pontos hazai győzelem szülessen.

– Az biztos, hogy ez volt az utolsó hazai mérkőzésünk, ha be is jutunk, idegenben játszunk majd. Nincs lassítás az edzések tempójában, szeretnénk továbbra is formában tartani magunkat, hogy ne meglepetésként érjen minket a továbbjutás. Mindezek mellett persze tisztában vagyunk vele, hogy kisebb az esély rá, hogy ott leszünk a rájátszásban, amely két hét múlva szombaton kezdődne számunkra – zárta Baranyi Ernő.