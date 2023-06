Egyetlen olyan hazai versenysorozat van, amelyben a Zengő Alföld Szegedi TE még nem nyert: ez pedig a tekecsapat magyar kupa. Ötödik alkalommal rendezik meg az eseményt, ám eddig két ezüst- és két bronzéremre futotta a Tisza-parti csapattól.

Az elsőségért most is minden fizikai és szellemi frissességre szükség lesz, hiszen a szombaton Péten tartandó négyes döntőben a szegediek mellett a Kaposvár, a Répcelak és a Tiszakécske szerepel. A verseny 11 órakor kezdődik, és minden sorban minden csapatból egy-egy játékos lép pályára. Érdekes, hogy a címvédő Ferencváros nem jutott be a négyes döntőbe.

Ami pedig a jövő hetet illeti, cseppet sem egyszerűbb feladat vár a Zengő Alföld öt játékosára: Tiszakécskén rendezik a férfi felnőtt egyéni országos bajnokságot. A tornán a három, világbajnokságot megjárt játékos (Karsai László, Kozma Károly, Zapletán Zsombor) alanyi jogon szerepelhet, míg a keleti ág országos bajnokságáról Kiss Norbert elsőként (640 fa), Sárosi Krisztián pedig negyedik (610 fa) helyen került a fináléba. Jövő szombaton Sárosi 13, Karsai és Kozma 15, Kiss 16, míg Kozma 17 órától lép pályára.