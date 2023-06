– Évről évre gyarapodunk, tavaly ötvenegy, idén pedig már ötvenkilenc csapatunk volt összesen. Ez rekord, de bízunk benne, hogy a következő szezonban tovább növekszik a létszámunk – fejezte ki reményét lapunk érdeklődésére Major György, a Szeged Városi Kispályás Labdarúgó-bajnokság egyik főszervezője.

Úgy fogalmazott, jól döntöttek, amikor a hat éve életre hívott bajnoki rendszerben megengedték, hogy alsóbb osztályban fiókcsapatok is indulhatnak. Nagyjából tíz ilyen együttesük van, amelyekben három lejátszó lehet. A megszűnt JATE Bajnokságot követően nagy „piaci rést” elégítenek ki, hiszen a Hattyas sori sportkomplexumban idényenként száz-százhúsz csapat is betonpályára lépett.

A 2022–2023-as szezon célját mondhatni teljesítették a szervezők, ugyanis a hatvan nevezést szerették volna elérni. Természetesen nehezítő körülményekkel is szembe kellett nézniük, hiszen az elszálló költségek miatt emelniük kellett a nevezési díjakon az őszi és a tavaszi idény között.

– Összességében nagyon elégedettek vagyunk a szezonnal, még így is versenyképes nevezési díjat sikerült kialakítanunk. Ami pedig a játékot illeti, az I. osztályban a Focé sok évi konzekvens munkája beérett és bajnok lett megérdemelten. Az utolsó forduló is tartogatott még izgalmakat, hiszen az AS Kóma–Alcoholic Bilbao mérkőzés tétje az ezüstérem volt, amit előbbi nyert meg, míg az Újváros-Babszem.hu győzelmével a meccs vesztesének a negyedik hellyel kellett beérnie – avatott be a részletekbe. A II. osztályból az Agrimill és a Rettenthetetlenek jutott fel. Az I.-ből kettő, a II.-ból három együttes esett ki, alulra felfelé pedig ugyanennyien jutottak el.

A nyár sem telik el kispályás labdarúgás nélkül. Holnap a Móravárosi Kinizsi pályáján rendezik meg a VI. KÉSZ Csoport Jótékonysági Véradó Focikupát huszonnégy csapat részvételével. Ennek a különlegessége, hogy a nevezési díjat adomány formájában az Országos Vérellátó Szolgálatnak kellett elutalni, amely így 360 ezer forintot költhet tárgyi eszközökre.

Aki pedig az egész nyár során hódolna a kispályás labdarúgásnak az SZVSE-stadion műfüves pályáin, az az SZ-PLAST Szeged Nyári kupán teheti meg június 21-től minden szerdán augusztus közepéig. A tizenhat csapatos tornára még van szabadhely, a nevezéseket a beérkezett sorrendben hagyják jóvá a szervezők.

A bajnokságok végeredménye:

I. Saller Liga: 1. Focé, 2. AS Kóma, 3. Újváros-Babszem.hu, 4. Alcoholic Bilbao, 5. B-oldal, 6. SZOTE Football Team, 7. Pázsit SE, 8. Fődigiliszták, 9. Kedd vagy Szerda, 10. HQ Team, 11. Econyomik, 12. Eagles SC. Gólkirály: Szűcs Dávid (Kedd vagy Szerda) 44 góllal.

II.A. Szkíta Sport Liga: 1. Agrimill, 2. Újváros-Babszem.hu II., 3. The Real Alcoholic Bilbao, 4. Zöldker Plusz Kft., 5. HBH-Border Watcher, 6. Semilab-Focé, 7. UTC 1913, 8. Jólövésbedobás FC, 9. Kapufa FC, 10. Filius Dei Militium, 11. Etil Alakulat, 12. Duranda FC (kizárva). Gólkirály: Bátki Dániel György (Zöldker Plusz Kft.) 32 góllal.

II.B. KÉSZ Liga: 1. Rettenthetetlenek, 2. Flegmatico, 3. UtolShow FC, 4. Hardcore, 5. Platán SE, 6. Trollfoci, 7. Deka FC, 8. Puffin Corporation, 9. Játék Csatárok Nélkül, 10. FC Karalábé, 11. Sördögök (kizárva), 12. Kokszos Vízilovak (kizárva. Gólkirály: Szivák Márk (Platán SE) 46 góllal.

III.A. SZ-PLAST Liga: 1. SZ-PLAST Ablak, 2. Párttitkár FC, 3. B-oldal II., 4. Előre Favorit FC, 5. Trash Talk-BP Corporation, 6. Nabukodonozor II., 7. Fröccsterasz SE, 8. Szentimentál SE, 9. Suncity all stars, 10. Móravárosi Kinizsi HSE, 11. Pindúrpandúrok. Gólkirály: Tóth Ádám (Fröccsterasz SE) 24 góllal.

III.B. Poliséf Liga: 1. Legutolshow, 2. Isus FC, 3. Old Boys, 4. Have a Nice Team, 5. Alcoholic Bilbao II., 6. Platán SE II., 7. Papírforma FC, 8. Labdaintolerancia, 9. Solvo&Outliers, 10. Toka Juniors, 11. Icu’s Finest, 12. Justice League (kizárva). Gólkirály: Szivák Márk (Platán SE II.) 49 góllal.