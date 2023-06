Tizenhatodik alkalommal rendezték meg az ezúttal kétnaposra terveztt Csongrádi Országos Szenior Úszóversenyt, amelyen nagyjából kétszáz versenyző vett részt. A Szentesi Delfin ESC-t tizenöten képviselték. A siker sem maradt el a Kurca-partiak részéről, hiszen harmincnyolc egyéni és egy váltóérmet vittek el a szomszédvárból.

Horváth Roland volt a legeredményesebb szentesi Csongrádon. Öt arany- és két ezüstéremmel gazdagodott, Regőczy Ágnes pedig háromszor állhatott fel elsőként a dobogóra, míg egyszer másodikként. Pengő Erzsébetnek, Sebők Tamásnak, Pengő Lászlónak és Palásti Katalinnak is sikerült aranymedált nyernie, Melkuhn Dezsőnek és Borzi Miklósnak ráadásul kétszer. Lucz Imre három ezüstérmet is hazavihetett, de két bronz is került az éremkollekciójába, ahogy Bodnár Istvánnénak is egy ezüst, Mezei Attila és Hoffmann Csaba pedig egy-egy harmadik helyezésnek örülhetett.

Az egyetlen szentesi váltóérmet, egy aranyat a III. korcsoportban a Sebők Tamás, Lucz Imre, Szabó Imre, Horváth Roland összetételű négyes nyerte meg 4x50 méteres férfi gyorsváltóban.

Maroknyi, de annál sikeresebb csapat képviselte Szentest a romániai Temesváron. Az egyetem huszonöt méteres medencéjében rendezték meg a Temesvári Sprint Kupát, amely huszonöt és száz méteres számokból áll. A Szentesi Delfin ESC a megnyerte a csapatok pontversenyét, így harminchét éremmel a legeredményesebb egyesületnek számított. Több különdíjat is hazahoztak, ugyanis a legeredményesebb férfinak járó elismerést Horváth Roland, a nőit Pólyáné Téli Éva kapta meg, míg az abszolút legjobb időt úszó férfisportoló Melkuhn Dezső lett 100 méter pillén, míg a nőknél ugyanezt az elismerést Pólyáné Téli Éva érdemelte ki 100 méter mellen nyújtott teljesítményével.

Horváth Roland és Pólyáné Téli Éva kilenc-kilenc aranyérmet hozott haza Temesvárról, míg Tari László nyolcat, Berezvai Judit és Melkuhn Dezső pedig hármat-hármat.

A magyarországi versenyévad június utolsó hétvégéjén az idény egyik legnívósabb versenyével folytatódik, ugyanis akkor rendezik Gyulán az Országos Szenior Úszóbajnokságot és Dr. Regele Károly Emlékversenyt immár ötvenharmadik alkalommal.