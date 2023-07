Na, végre! A hosszú nyári alapozás után eljött az idő, az első bajnoki napja: vasárnap 19 órától Kazincbarcikán kezdi meg a labdarúgó NB II. küzdelmeit a Szeged-Csanád GA.

Az előző sorozat május közepén fejeződött be, majd három hét szünet után elkezdődött a munka, amelyben volt szlovéniai edzőtábor is. A csapat vezetőedzője, Alekszandar Sztevanovics először arról beszélt, hogyan is alakult a rajtot megelőző hat hetes felkészülés.

– Több szempontból is érdekes volt, de mind a taktikai, mind a technikai oldal jól alakult. Hosszú bajnokság lesz különböző típusú ellenfelekkel szemben, így fontos, hogy jól alkalmazkodjunk hozzájuk, illetve a saját játékunkat is megerősítsük. Az újak gyorsan hozzászoktak a csapathoz, igen tehetséges játékosokat igazoltunk, és ugyan néhányuknak még kell idő, hogy teljes mértékben megértsék, mit szeretnénk látni, de a többség magáévá tette az elképzeléseinket. Türelmesek vagyunk a fiatalokkal, de nem teszek különbséget életkor alapján közöttük, inkább azt nézem, meg tudja-e csinálni, amit kérek tőle. Jó képességűek a fiataljaink, felnőttek a feladathoz, képesek az elvárásoknak megfelelni, és a felelősséget is elviselik, szóval szerencsés helyzetben vagyunk ebben a tekintetben – mondta a szerb szakember, aki egyre többször próbál meg magyarul kommunikálni a körülötte lévőkkel.

A szurkolók szemében minden idény elején egyetlen cél lebeg: az NB I.

– Mindig őszintén, a szívemből beszélek: tavaly is megvolt az esélyünk a feljutásra, semmi okunk nincs, hogy más célt tűzzünk ki, de nem csak rajtunk múlik az esetleges feljutás. A legjobbunkat nyújtjuk minden meccsen, ezt megígérhetem, de ehhez egy irányba kell húzni mindenkinek: a klubnak, a keretnek, a szurkolóknak, a stábnak és a médiának is – nyilatkozta Sztevanovics.

Az első mérkőzés nem csak azért lesz érdekes, mert ezt várja mindenki, hanem mert az egyik legtávolabbi ellenfélhez kell utazni.

– Számomra nincs első, utolsó, vagy középső meccs, csak mérkőzés van. Fontos, hogyan reagálnak a játékosok a pszichológiai terhelésre, és ahogy minden meccsen, ezúttal is a három pontért utazunk el Kazincbarcikára. Hiszek, bízok a csapatban és a győzelemben – mondta végül Alekszandar Sztevanovics.