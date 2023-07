Közel 100 döntő, több mint 1000 induló, 34 szegedi érem: így foglalható össze a szegedi esemény röviden.

– Az érmek számával elégedett vagyok. Kiemelném Kunstár Simon ifjúsági egypár sikerét mint szegedi sporttörténeti győzelem, hiszen ebben a számban még nem volt ilyen. Az ő idei szereplése igazán remek, főleg hogy az U23-asok között is nyert volna ezzel az idővel. A serdülő és ifjúsági csapatunk alkotja a tömeget, ez a négy évfolyam 11 érmet hozott, és minden tanuló korcsoportban volt négypárevezős egységünk, ez azt is jelenti, hogy a létszámnövekedést elértük. Az evezés élethosszig tartó sport: a masters versenyzőink is hozzájárultak a terméshez – mondta a szegediek vezetőedzője, Dani Zsolt.

Az MVM Szegedi VE versenyzőinek hétvégi eredményei, aranyérmesek: Gerhardt Máté, Győri Ákos, Kecskeméti Eliza, Farkas Anna Flóra, kormányos: Herédi Bence (mix tanuló T1-T3, kormányos négypár), Petrovszki Edit, Vinczéné Borbély Zsuzsanna (masters kétpár), Varga László (masters egypár), Varga László (a masters kétpár tagjaként), Petrovszki Edit (masters négypár és négyes tagjaként).

Ezüstérmesek: Domonkos Zalán Ákos, Hajdú András Vince, Kunstár Simon Mátyás, Tapasztó Dénes, Horpácsy Kristóf, Papp Ákos, Hajdú Márton Zsigmond, Pálka Bálint, kormányos: Király Anna (ifjúsági nyolcas), Fogarasi György (masters egypár), Rácz Gergő, Hajdú András Vince, Ambrus Barnabás, Cserkó Zsolt, kormányos: Túri Zoltán (serdülő kormányos négyes), Kéri László, Horpácsi Balázs, Hansel Miklós, Fogarasi György, Joó Attila, Kitka Gergely, Tarjáni Tibor, Matyasovszki Tibor, kormányos: Horpácsy András (masters nyolcas).

Bronzérmesek: Joó Patrícia Petra, Kecskeméti Lili, Somogyi Dorka Fanni, Mácsai Laura, Csókás Kíra Virág, Mácsai Lilla, Szabó Blanka Napsugár, Molnár Orsolya, kormányos: Király Anna (ifjúsági nyolcas), Rácz Rajmund, Varga Benjamin, Csikós Flóra, Vincze Blanka, kormányos: Túri Zoltán (mix tanuló T1-T3, kormányos négypár), Lele László (masters egypár), Ambrus Attila (masters egypár), Mácsai Laura, Király Anna (felnőtt könnyűsúlyú kettes), Molnár Orsolya, Szabó Blanka Napsugár, Mácsai Lilla, Csókás Kíra Virág (ifjúsági négypár).

Felkészítők: Dani Zsolt, Meszlényi Zsolt, Kovács Sándor.