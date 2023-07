A vásárhelyi futballcsapatot érintő legfrissebb hír, hogy a csapat második legeredményesebb támadója, az előző idényben kilenc találatig jutó Schildkraut Krisztián aláírt az NB II.-es Siófokhoz. A szeptemberben hazatért, saját nevelésű középpályás, Szabó Péter sem folytatja a HFC-ben, ugyanis a Békés vármegyei I. osztályban szereplő Gyulai Termál FC leigazolta. Így már tíz főnél jár a nyári távozók létszáma a sárga-kékektől.

– Valóban nagy változások vannak a keretünkben, sok távozónk van, de nagyjából ugyanennyi érkezőnk is lesz. Az előre megtervezett munkánkat szépen elvégeztük, a keretünket is sikerült viszonylag hamar kialakítani, csak egy-két futballista csatlakozott hozzánk később. Mindenki becsülettel dolgozik, pozitív előjelekkel tekintünk a bajnoki rajt elé – jegyezte meg érdeklődésünkre Antal Krisztián, a hódmezővásárhelyiek vezetőedzője.

Eddig mindössze három érkezőről számolt be a klub, de a jövő vasárnapi bajnoki rajt előtt még bejelentéscunamira számíthatunk. Két támadó is aláírt már, a 28 éves Tóth Dániel komoly NB-s rutinnal rendelkezik, ő Füzesgyarmatról érkezik, míg Gréczi Márton Kecskemétről. A 23 esztendős támadó három alkalommal az ezüstérmes KTE-ben NB I.-es találkozón is pályára léphetett.

Antal Krisztián úgy fogalmazott, az előző idény ezüstérmes keretéből maradt egy mag, ami köré igazolhattak ezen a nyáron. Van 20-21 éves tehetséges és rutinos érkezőjük is, jó úton vannak, hogy a kitalált játékrendszerüket elsajátítsák.

– Pénteken 18 órakor zárt kapuk mögött gyakorlunk a Kecskeméttel, szombaton 10 órától viszont itthon játsszuk a Kiskundorozsmával utolsó felkészülési mérkőzésünket. Erre már bejöhetnek majd a szurkolóink, várjuk őket – mondta Antal, majd hozzátette, eddig az NB II.-es ellenfelekkel (Szeged, Tiszakécske) szemben helytálltak, míg az azonos osztálybelik (Füzesgyarmat, Martfű) ellen azért kijött a különbség a HFC javára.