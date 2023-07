Mától vasárnapig Belgrádban rendezik meg az ifjúsági korú úszók Európa-bajnokságát. Az eseményen két Csongrád-Csanád vármegyei úszó vesz részt, a HAÁSZ Szegedi Úszó Egylet versenyzője, Pádár Nikolett, valamint a Hód Úszó SE színeiben Kis Noel lesz ott a mezőnyben.

Rögtön éremesélyeket tartogathat a keddi nyitónap, hiszen Pádár Nikolett tagja a 4x100 méteres női gyorsváltónak, amelynek előfutamát követően ma már a döntőt is megrendezik. Ugyanezen szám fiú vonalán Kis Noel is rajtkőre áll, és szintén a mai napon megrendezik már a döntőt is.

A Szegedi Úszó Egylet fiatalja 200 méter gyorson is rajthoz áll a kontinensviadal első versenynapján, méghozzá a legjobb nevezési idővel, 1.57.81-gyel indul ezen a számon: a szám döntőjét szerdán délután rendezik. Pádár Nikolett a 4x200 méteres gyorsváltó mellett 100 és 400 méter gyorson indul a szerb fővárosban.

Kis Noel összesen négy számban, és szintén főleg gyorsúszószámokban indul Belgrádban. A keddi váltót követően csütörtökön jön számára az 50 méter gyors előfutama, másnap 100 méter gyorson méretteti meg magát, míg a korosztályos Eb zárónapján, vasárnap a 4x100 méteres vegyesváltón indul majd.

A magyar csapatot összesen 24 fő alkotja, és a tavaly, Bukarestben megrendezett ifjúsági Európa-bajnokságon az éremtáblan első helyén végzett csapat tagjai közül többen most is ott lesznek a mezőnyben.

A napi program 10 órától indul, a délutáni előfutamokat és döntőket pedig 17 órától rendezik minden versenynapon.