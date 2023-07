Az 1,9 km úszásból, 90 km kerékpározásból, valamint 21 km futásból álló versenyt Badar Gergő egy kicsivel négy óra fölött teljesítette. A veszprémi klubszínekben versenyző triatlonos sima győzelmet aratott, 4 óra 21 másodperces eredménye így is hatperces előnyt jelentett Füzesy Dávid előtt. Badar Gergő múlt héten a Vasi Vasember versenyt is megnyerte, majd az elmúlt hétvégén rövid- és középtávon is elindult Tatán, viszont nem volt zökkenőmentes a hétvége a számára. A szombati, rövidtávú versenyt ugyanis egy rosszullét miatt fel kellett adnia – másnap viszont ezt követően is nyerni tudott.

– Szombaton rosszul lettem az úszáson, légszomjam volt, amikor kijöttem a vízből, később pedig ez csak fokozódott, így kénytelen voltam feladni. Nem volt az igazi a középtávú verseny sem másnap, a múlt heti formám töredékét tudtam csak hozni. Nehéz volt átállni fejben, de végül úgy döntöttem, hogy a szombaton történtek után mégis meg kellene próbálni a versenyzést a középtávon. Egy közepes tempót terveztem, de nem is biztos, hogy ment volna gyorsabban, igaz, nem is volt rá szükség. Szerencsénk volt, hogy a futás nyolcvan százaléka árnyékban zajltt, viszont mivel egy kisebb erdőben futottunk, nagyon párás volt a levegő – összegzett Badar Gergő, akire most egy kisebb versenyszünet vár, majd megkezdi a felkészülést a szeptemberben, Olaszországban, Emilia Romagnában esedékes Ironman versenyre.

Szilágyi Péter a harmadik helyen ért célba, miután 4 óra 15 perc 32 másodperc alatt ért célba.

– Alapvetően elégedett vagyok, egy elég kemény verseny volt, megküzdöttem saját magammal és az időjárással is. Egy kiegyensúlyozott, nyugodt úszást követően a második helyen jöttem ki, ezt egy rövid ideig tartottam is. A kerékpár után visszaestem a harmadik helyre, de ezt stabilan tartottam. A futópályán csak a frissítésre kellett figyelnem, és tartanom kellett az előre kitalált tempót. Az utolsó másfél kilométeren kicsit megszédültem, onnantól nem nagyon emlékszem a célbaérkezésre, de meglett a dobogó – mondta lapunknak Szilágyi Péter. Számára szintén a felkészülés kerül előtérbe a folytatásban, majd szeptember első hétvégéjén egy osztrák Ironman versenyen áll rajthoz, amit az olaszországi swin&run verseny követ.