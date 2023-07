– Igazi hullámvasutat élt át a világbajnokság alatt: ám magasan szállt ki onnan, hiszen egy ezüsttel zárt a váltóval.

– Nagyon örülök neki, hogy végül jó hangulatban és nagyon jó eredménnyel sikerült befejeznünk a vb-t. Az elmúlt pár évben nagyon magasra helyezte az egész válogatott a szintet, négy-öt évvel ezelőtt nem lettek volna rosszak ezek az eredmények, de egy olimpiai negyedik hely, egy vb-ezüst után persze nem vagyok elégedett. Az viszont fontos, hogy bármennyire nem számítottak ránk, a váltóval ismét megmutattuk, hogy ott vagyunk az egész világ élmezőnyében.

– A 10 kilométeres futam után igazán érzelmes nyilatkozatot adott.

– Sokkal több volt ebben az úszásban, nem volt baj a felkészülésemmel. Egyszerűen hibáztam, ez pedig rosszul jön ki egy ilyen évem után, amikor én sem hittem el, hogy nekem itt van helyem. Mindezzel együtt is úgy vagyok vele, inkább most hibázzak, mint a jövő évi vb-n, vagy esetleg később, az olimpián. Kellett volna a lelkemnek egy jobb helyezés, benne is volt, ezért is bosszant a dolog. Tudom, hogy nem úsztam ki magam, biztos vagyok benne, hogy később kijön majd az a munka, amit belefektettem.

– Jövő héten jön a párizsi világkupa, a strand világjátékok viszont elmarad.

– A nyíltvízi úszás az a sportág, amelybe nagyon sokat belefektet az ember, és keveset vesz ki, a strand világjátékok ilyen lett volna. Persze, nem nyaralásról lett volna szó, ennél sokkal komolyabban vesszük, egyszerűen egy ajándék lett volna az elmúlt évek után. Az biztos, hogy a vb után könnyű meggyőzni magamat, hogy még többet edzek. Biztos, hogy rövidebb pihenőm is lesz, de ezt majd a jövő heti párizsi világkupa után átbeszéljük az edzőmmel, Gellért Gáborral.