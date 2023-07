A januári után immár másodszor tartott szurkolói ankétot a bajnoki szezon kezdete előtt a Szeged-Csanád GA NB II.-es labdarúgócsapata, amely ezzel is jelzi, mennyire fontosak neki a drukkerek. A téli alkalomhoz képest ezúttal már jóval többen fogadták el a klub meghívását az eseményre, amelyen három játékos, valamint a vezetőedző, illetve a klub- és csapatmenedzser ült a szurkolók elé.

Elsőként Alekszandar Sztevanovics vezetőedző beszélt a felkészülésről, a fiatalok szerepéről, valamint az első bajnokiról és a feljutásról is, természetesen az utóbbi volt a legérdekesebb kérdés a szurkolóktól.

– Mindig a szívemből beszélek: tavaly is megvolt az esélyünk a feljutásra, az első vagy a második helyre, és most sincs semmi okunk, hogy mást célozzunk meg, de mindez nem csak rajtunk múlik. A legjobbunkat nyújtjuk minden meccsen, ezt megígérem, emellett mindehhez egy irányba kell húzni mindenkinek, csapatnak, stábnak, szurkolóknak és a médiának is – mondta a tréner.

A szakember elmondta, az első meccs kapcsán a pszichológiai felkészítés a legfontosabb, és hiszi, hogy megoldják a feladatot, és nyer a csapat vasárnap Kazincbarcikán, illetve a Vasas elleni hazai nyitányon élvezni kell a futballt, szenvedéllyel kell játszani, és akkor akár a bravúros siker is összejöhet.

Ezek után jöttek a játékosok: Haris Attila mint korábbi kupagyőztes azzal a céllal érkezett Szegedre, hogy az NB I.-es meccseinek a számát gyarapíthassa a jövő nyártól. A középpályás elmondta, komoly munkát végeztek, és késznek érzi a csapatot a jó rajtra.

A szegedi származású Nagy Zsombor pozitív élményekről beszélt a hazatérést illetően, illetve örül, hogy a sérülése után Szegeden megkaphatja a bizalmat. A védő sokat futó csapatot ígér, amely bedarálhatja az ellenfelet, emellett pedig labdabirtoklásra épülő játékra számíthatnak a szurkolók.

A rutinos Gajdos Zsolt 126 szegedi mezben lejátszott mérkőzéssel a háta mögött várja a kazincbarcikai rajtot: a helyszín jó érzéssel töltheti el, hiszen legutóbb az ő két fejes góljával nyert Borsodban a csapat.

Az esemény utolsó megszólítottja Germán Tamás klub- és csapatmenedzser volt, aki készséggel állt a szurkolói kérdések elé. Szó esett egy buszmegállóöböl áttételéről, az Atlético Madrid játékstílusáról, a lehetséges igazolásokról, a mezeladásról, a klub kommunikációjáról.