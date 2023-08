A Vasas II.-től itthon, a HFC-től idegenben szenvedett 1–0-s vereséget a Szeged-Csanád GA II. az NB III. első két fordulójában. A MOL Magyar Kupában fiókcsapatként nem voltak érdekeltek, így a Szent Gellért Fórumban vasárnap 11 órakor kezdődő Cegléd elleni bajnokira másfél hetet készülhettek.

– Rendkívül bizakodó vagyok a hétvégi mérkőzést illetően, ugyanis nagyon pozitív a légkör az öltözőben. A srácok nagyon várják már a Cegléd elleni összecsapást. Bízom benne, hogy a legjobbunkat nyújtva vasárnap elkezdjük gyűjtögetni a pontokat – nyilatkozta a szegediek vezetőedzője, Andorka Péter.

A ceglédiek egy ESMTK elleni idegenbeli 2–2-vel rajtoltak, majd otthonukból a Békéscsaba 1–0-val vitte el a pontokat.

Miután a csoport egyik legnagyobb esélyesének, a Békéscsaba pályáján 3–1-es vereséget szenvedett, a HFC a Szeged ellen köszörülte ki a csorbát. A MOL Magyar Kupától viszont rögtön búcsúzott, miután a Pest vármegyei I. osztályú Pilis vendégeként sokak meglepetésére 2–1-es vereséget szenvedett. Holnap 17.30-tól Körösladányban játszanak a vásárhelyiek.

– Egy pillanatra sem szabad könnyelművé válni, mert azt a futball rögtön megbünteti. Ezt megtapasztaltuk, a héten pedig gyorsan próbáltunk rendet tenni minden fronton. Olyan problémák jelentkeztek, amelyeket csírájában el kell fojtani. Nehéz meccsre számítok Körösladányban, az előző idényben a Keleti csoportban ott voltak a dobogó közelében. Párharcban erős, jól játszó csapat, magas színvonalú mérkőzésen maximum feletti teljesítményre lesz szükségünk – hangsúlyozta Antal Krisztián, a vásárhelyiek trénere.

Hozzátette, sokat foglalkoztak az elmúlt napokban a játékosok mentalitásával is. Azt kérte tőlük, már az edzéseken is dolgozzanak úgy, hogy bizonyítsák be, jobbak mindenkinél. Az előző idény második helyével raktak egy mércét, amelyhez még erősebben kell viszonyulni és felnőni a feladathoz.

A Körösladány éppen Tiszaszigeten vette sikerrel a MOL Magyar Kupa első körét, míg az NB III.-ban otthon 3–1-es győzelemmel nyitott a Szolnokkal szemben, a Vasas II.-nél pedig ikszeltek (1–1).