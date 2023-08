– Végre?

– Vágytam már erre a sikerre, hiszen mindig és mindenhol nyerni szeretnék. A harmadik döntőmet játszottam a torna történetében: az előző kettőn előbb Zavarkó Vilmostól kaptam ki szétlövés után, majd csapattársamtól, Kiss Norberttől 2:0-ra. Jólesett Szegeden, itthon, saját közönség előtt, vastaps közepette megnyerni a kupát. Előzetesen a négy közé kerülést tűztem ki célul, és azt mondtam, ha azt elérem, már elégedett leszek. De nem lepődtem meg azon sem, hogy végre sikerült nyernem. Már hiányzott ez a győzelem.

– Volt a holtpont?

– A sprint számban a nyolc lejátszott szettből egyetlen egyszer maradtam 150 fa alatt, akkor éreztem a holtpontot. De aztán a többi hétben ment a játék, sőt volt olyan 60 dobásom, amikor 349 fát értem el, ez 120 dobásra vetítve kis híján 700 fás eredmény lehetett volna. Ami meglepett, az Szél Tibor döntős szereplése, ám szerintem önmagát is meglepte vele. A többiek is igyekeztek, jól előkészített pálya várt minket, és aki pontosan dobott, elérhetett jó eredményt.

– Mit jelenthet ez a verseny, a Szegedi TE játékosainak tornán mutatott egyéni produkciója a közelgő csapatfeladatok előtt?

– Ami a saját teljesítményemet illeti, annyi változás történt a felkészülésemben, hogy nem álltam le a nyári szünetben, és egy új stílust próbáltam begyakorolni. Két-három hete még elég vegyes volt a kép, de most meccs közben is tudtam váltani, így jó az irány. A pálya nem alkalmazkodik hozzánk, nekünk kell hozzá – ez örök igazság, és most is beigazolódott. A csapat? Még kell az előttünk álló két hét munka, mert előbb jön hozzánk a Bábolna, majd megyünk Répcelakra. Jó lesz a csapat, ez biztos, ám figyelni kell, mert ha lankad a koncentráció, bármelyik pályán, így a sajátunkon is bele lehet szaladni kellemetlen szituációkba.