Az egyik csapat pihent, a másik kupameccset játszott.

Amíg a labdarúgó NB III. Dél-keleti csoportjában szereplő együttesek közül a Hódmezővásárhelyi FC-nek az elmúlt hétvégén nem kellett pályára lépnie, addig a bajnokság 5. fordulójába kisorsolt ellenfél, a Szolnok a magyar kupában a Kelen SC elleni kieséssel (1–4) hangolt a két csapat egymás elleni bajnokijára.

És bő 90 perc után kiderült, melyik járt jobban a számára kijelölt úton: a HFC. A Csongrád-Csanád vármegyei együttes ugyanis idegenben gyűjtötte be a három pontot, és 3–1-re győzött.

A találkozó első találatát Gréczi Márton szerezte, aki a 20. percben talált be a hazaiak kapujába. A Szolnok a második félidő elején, a 49. percben a mindössze 17 éves Pinto Mario Alfredo révén – hat éves kora óta a szolnokiak igazolt játékosa – egyenlített, ám erre is volt válasza a HFC-nek. Nem is egy, hanem kettő.

Előbb a 71. percben a belső védő Hunya Krisztián, majd a mérkőzés hajrájában a szintén 17 éves Borbás Martin növelte az előnyt, ezzel a vendégek bravúros győzelmet arattak idegenben.

Antal Krisztián: – Férfias küzdelemben jól megszervezve a védelmünket kiváló ütemben szereztük a gólokat. Örülünk, hogy megszereztük a három pontot, bár a mezőnybeli játékunkkal kevésbé voltam elégedett, viszont a siker mindent felülír.

Szolnok–Hódmezővásárhelyi FC 1–3 (0–1)

Labdarúgó NB III., Dél-keleti csoport, 5. forduló. Szolnok, 500 néző. Vezette: Szilágyi Sándor (Kovács Zoltán, Szabó Ferenc).

Szolnok: Csáki – Tisza, Kardos, Barna V., Iván M. – Pelles, Szabó R., Lengyel B., Dudok (Dósa, 81.), Pinto – Kópis. Vezetőedző: Horváth Csaba.

HFC: Deczki – Guth, Zana, Hunya, Zámbori – Juhász J. – Borbás M. (Buzás R., 90+2.), Tóth D. (Dobronoky, 90.), Sipos G. (Ondrejó, 67.), Gréczi (Rabecz, 67.) – Vladul (Hegedűs M., 67.). Vezetőedző: Antal Krisztián.

Gólszerzők: Pinto (49.), ill. Gréczi (20.), Huny (71.), Borbás M. (86.).