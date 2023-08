Az ünnepi hétvége zsúfolt programját is górcső alá vette három sportújságíróink – Becsei Dávid, Mádi József és Vajgely Pál – a legújabb Sporthangban. Az adás elején arra próbáltak meg válaszolni, szükséges lenne-e az NB II.-es vagy NB III.-as labdarúgócsapatot egy klasszikus befejező csatárral megerősíteni, de szót ejtettek a hétközi MOL Magyar Kupa sorsolásról és az OTP Bank-Pick Szeged első felkészülési mérkőzéséről is a Velenje ellen.

Vízilabda fesztivál lesz Szentesen, hiszen a nyitott medencében rendeznek a hazaiak részvételével férfi kupameccseket, olimpiai bajnokot is láthatnak a kilátogatók. Elindul a vármegyei futballélet is, a megyeegyben teljes fordulót rendeznek, míg a Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupában is pályára lép harmincnégy csapat.