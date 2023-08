Két helyszínen találkozhattak az újságírók a jövő heti kajak-kenu világbajnokságra készülő magyar válogatott keretével: Dunavarsányban a férfi kajak és kenu, illetve a teljes paraválogatott, míg Szolnokon a női kajak szakág, valamint a női kenu képviseletében Balla Virág várta az érdeklődőket.

Az év legfontosabb eseményét rendezik augusztus 23. és 27. között a németországi Duisburgban. Az idei gyorsasági és para kajak-kenu világbajnokságon nem túlzás azt állítani, hogy az érmek számánál is fontosabb lesz a begyűjtött olimpiai és paralimpiai kvóták mennyisége. A két szakágat együttvéve összesen 46 versenyző utazik Duisburgba.

A gyorsasági szakág tíz olimpiai versenyszámában maximum 18 kvótát (kajakban 6-6, kenuban 3-3) gyűjthet be egy nemzet a párizsi olimpiára. Ugyanakkor egy versenyző csak egyet szerezhet, ráadásul kajak négyesben ez csak és kizárólag a vb-n lehetséges. Ezek után az idei világkupák és az Európa Játékok alapján is férfi K4 500 méteren lehet a legnagyobb harc a kvótákért. Hüttner Csaba szövetségi kapitány a világbajnokságon is ugyanazt az egységet indítja, mint amelyik Szegeden harmadik, Krakkóban pedig hatodik lett, és amelyben érdekelt az MVM Szegedi VE két kajakosa, Nádas Bence és Kuli István is. Nádas ezen kívül még az algyői származású, győri színekben versenyző Kopasz Bálint társaságában K2 500 méteren is rajthoz áll.

– A vb-ig van még feladat, hogy az idegrendszerünk és a testünk jól működjön. A négyessel merünk nagyot álmodni, de az elsődleges az, hogy három olyan pályát menjünk, amely után jár a pacsi önmagunknak. És ha ez így lesz, akkor a legszebb álmunk is megvalósulhat – nyilatkozta Nádas Bence.

Női kenuban a világkupán és az Európa Játékokon mutatott teljesítmény alapján az MVM Szegedi VE-ből Nagy Bianka és a tiszaújvárosi Bragato Giada alkotta párosnak Hüttner Csaba szerint nem lehet probléma az olimpiai indulási jog megszerzése, ők még C4 500 méteren is indulnak. Rajtuk kívül még Birkás Balázs képviseli a szegedi színeket K1 200 méteren.

A para szakágban Suba Róbert (KL1 és VL2 200 méter), Varga Katalin (KL2 200 méter), valamint vb-újoncként Boldizsár Dalma (VL2 200 méter) kap majd szerepet a vb-n. Hajdu Botond szakági szövetségi kapitány előzetesen Vargától és Subától is olimpiai kvótát remél.