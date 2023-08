Aki kint volt, valószínűleg egy darabig nem felejti. Egy Vasas elleni meccs persze mindig különleges Szegeden, ebbe illeszkedett a két csapat szombat esti bajnokija is, amelyre a szakadó eső a viharos időjárás ellenére is több mint kétezren érkeztek a Szent Gellért Fórumba.

Sárga lapokkal indult a meccs, majd megérkezett a futball is, amelyből a Szeged mutatott többet: bár több helyen is változott a szegediek összeállítása a kazincbarcikai meccshez képest, jól működött az, amit Alekszandar Sztevanovics kitalált, Papp Áron hamis kilencesként tűnt fel a támadásoknál. Óvári Zsolt meghálálta a bizalmat, hogy kezdőként léphetett pályára, remek lövésével ugyanis megszerezte a vezetést a Szeged, majd két perccel később Papp Áron volt szemfüles, és emelte át Uram Jánost, 2–0. Jöhetett volna a harmadik is, de egy fejes után a kapufáról jött ki a labda, majd a félidő hajrájában feltámadó Vasas is eljutott egy kapufáig Novothny fejese után.

A szünet után a csereként beállt Radó volt aktív, akivel nehezen bírtak a szegediek, majd egy jobb oldali beadás után Radó fejesével szépítettek az angyalföldiek. Egyre inkább a Vasas irányította a játékot, amely sorra lőtte be a labdákat középre, ebben a periódusban kevésbé tudta megtartani a játékszert a Szeged – egy másik csereember, Ihrig-Farkas csúsztatásával pedig ki is egyenlítettek a vendégek. De csak három percig, mert egy újabb pontrúgás utáni kavarodásban Szilágyi eszmélt a leghamarabb, és kotorta be a labdát, 3-2. A hajrára megfogyatkozott a Vasas Szivacski kiállítása miatt, mindent egy lapra feltéve támadtak a vendégek, és egy beadás után Gera Norbertet látta szabálytalannak Pillók Ádám a tizenhatoson belül: tizenegyes a 91. percben, nem a legszebb emlékek egy Vasas elleni meccsen...

Radó magabiztos volt, Molnár-Farkas a másik irányba ment, 3-3. Ekkor már sokan azt hitték, elúszott két pont, kivéve a Szeged: Gajdos remek beadására jött az elmúlt fordulóban győztes gólt szerző, ám most a padról érkező Borvető Áron, és megint hős lett: a centerezésre mintaszerűen érkezett, és fejelt Uram kapujába, megnyerve ezzel a meccset a Szegednek.

A Szeged ezzel megtörte az évtizedes átkot, és 2013 után legyőzte a Vasast – az angyalföldiek pedig két forduló után pont nélkül állnak az NB II.-ben.

Alekszandar Sztevanovics: – Gratulálok a játékosomnak, hiszen egy nagy győzelmet arattak egy nagyszerű csapat, a Vasas ellen. Nagyon nehéz meccs volt, mert több hiányzónk volt sérülésből adódóan, leginkább a középpályán. Büszke vagyok a játékosokra, sokat dolgoztak, megérdemelten nyerték meg ezt a meccset. Büszke vagyok a játékosaimra, hogy elfogadták az összes változtatást a meccs során. Köszönöm a szurkolóinknak is, hogy ilyen rossz időben is kijöttek, most könnyű szurkolni nekünk, mert megy a szekér, de ez nem lesz mindig így, és ennek a fiatal csapatnak szüksége van a támogatásra.

Desits Szilárd: – Sajnálom a csapatot, mert a második félidei teljesítménye alapján nem érdemelt vereséget, de nagy előnyt adtunk az ellenfelünknek az első félidőben.

Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Vasas 4–3 (2-0)

Labdarúgó NB II., 2. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 2083 néző. Vezette: Pillók Ádám (Vígh-Tarsonyi, Vrbovszki).

SZEGED: Molnár-Farkas – Könczey, Szilágyi, Nagy Zs., Tóth B. – Papp Á. (Gera, 86.), Gajdos, Prosser (Palincsár, 61.). – Nyári (Radics, 69.), Bíró, Óvári (Borvető, 86.). Vezetőedző: Alekszandar Sztevanovics.

VASAS: Uram – Ódor (Ihrig-Farkas, 59.), Szivacski, Baráth B., Deutsch – Urblik (Sztojka, a szünetben), Hidi M. – Faragó (Girsik, 59.)., Holender (Radó, a szünetben), Hinora (Zimonyi, 84.) – Novothny. Vezetőedző: Desits Szilárd.

Gólszerzők: Óvári (26.), Papp Á. (28.), Szilágyi (81.), Borvető (90+4.), ill. Radó (61.), Ihrig-Farkas (77.), Radó (90+2., 11-esből).

Kiállítva: Szivacski (87.).