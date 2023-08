A magyarok a pénteki szünnap után szombaton Egyiptom ellen folytatják, vasárnap pedig Argentína ellen zárják a csoportkört.

A vb magyarországi helyszíne - ahol a C csoport meccseit is játsszák - a szegedi Pick Aréna, míg a horvátországi csoportoknak és az éremcsatáknak Eszék ad otthont. A négy hatcsapatos csoportból a legjobb négy jut a nyolcaddöntőbe, de a vb-t minden csapat végigjátssza, azaz alsóházi helyosztókat is rendeznek.

Magyarország–Kamerun 3:0 (17, 20, 15)

Női U19-es röplabda-világbajnokság, Szeged, C csoport, 3. forduló.

A további magyar program:, szombat 18 óra: Magyarország-Egyiptom. Vasárnap 18 óra: Magyarország-Argentína.