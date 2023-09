Sánta Dániel még nem volt ott, viszont egy visszatérővel ugrott medencébe a Zue.hu Szegedi VE férfi vízilabda-csapata, amelyben Nagy Márton egy arcmaszkkal már vállalta a játékot. Szerdán este egy ismerőst is fogadhatott az ellenfelek között a szegedi csapat, a klubban nevelkedett Lakatos Soma ugyanis a nyár óta már a Vasast erősíti, az angyalföldiek pedig remek rajtot vettek, hiszen a hazai front mellett (győzelem a Pécs és az UVSE ellen) a nemzetközi porondon is győzelmeknek örülhettek, miután három győzelemmel abszolválták az Eurokupa selejtezőjét, legyőzték a spanyol Mateo-t, a német Ludwigsburgot és a BVSC-t is.

Az olimpiai bajnokokkal (Rasovics, Dedovics, Randjelovics) felálló Vasas ellen a Szeged szerzett vezetést, miután Bátori szabálytalansága után ötmétereshez jutott a Tisza-parti csapat, amit Bóbis értékesített. Gyorsan fordítottak a vendégek, majd betalált Lakatos Soma is, aki a Vasas ötödik gólszerzője volt, 2–5. Jól működött a blokk a vendégeknél, majd Bátori ismét betalált, három góllal, 6–3-ra vezetett a Vasas a második negyed közepén. Klár egy újabb ötméterest harcolt ki, így nem szakadt le a Szeged a félidőhöz közeledve sem, mi több, egy remek akció után után Sziládi kettőre hozta vissza a csapatát, és egy negyedet döntetlenre tudott hozni Kiss Csaba együttese a Vasas ellen, 5–7 a félidőben.