– Hétről-hétre jártam a versenyeket, kettő napot tudtam nyaralni. Egy hosszú hétvégét Bulgáriában töltöttünk a családdal, de a nyaram a versenyekről szólt. Tavasszal fejben sikerült áttörnöm azt a gátat, amiből rengeteget tudtam meríteni. Szeretném, ha ez minél tovább tartana. Sokkal jobban bíztam azokban az ütésekben, amelyeket edzéseken gyakoroltunk, és gyorsult a tempóm is – összegezte az elmúlt időszakot Bíró Melinda.

Természetesen a folytatás is kihívásokat tartogat. Amennyiben a következő két hónap versenyei jól alakulnak, akkor Melinda még előkelőbb helyre, akár a legjobb száz közé kerülhet.

– Remélem, hogy a százötven, vagy esetleg a száz közé tudok jutni. Ha ez összejön, akkor jövőre nagy esélyem van a Grand Slam-indulásra. Egyiptomban kettő ITF-versenyem lesz, ami jó pontszerzési lehetőség, majd lesz még egy októberi, székesfehérvári verseny, ha ezeken jól szerepelek, akkor jó esélyem van elérni ezt a célt – mondta a közeljövő céljairól a Gellért SE teniszezője.

Melinda kitért rá, érzi, hogy egyre jobban figyelnek rá a riválisok. Egy újvidéki versenyen, egy olyan ellenféllel játszott, akit korábban három óra negyven perc alatt győzött le, ám ezúttal más volt a játék képe.

– Az első szettben látszódott, hogy ijedten játszik, nem úgy teniszezett, mint korábban. Valóban érzem, hogy már számon tartanak – mondta Bíró Melinda.

A 16 éves lány egyéni tanrend szerint tanul, és mint elmondta, nem egyszerű összeegyeztetni a tanulmányait a sporttal, de ugyanúgy dolgoznak tovább a folytatásban edzőjével, Kiss Györggyel, mint tették azt eddig is.

Kiss György és tanítványa, Bíró Melinda.

Fotó: Gémes Sándor

– Egyre nyomatékosabban a fizikális felkészítésre helyeződik a hangsúly, ezt kell feltornáznunk ahhoz, hogy a nemzetközi színtéren, vagy majd a felnőtt mezőnyben is hatékony tudjon lenni – mesélte Melinda edzője.

A szegedi klub játékosa a 12, a 14, valamint a 16 évesek között is magyar bajnok lett, és az egyik legtehetségesebb magyar leány játékosnak számít.

– Másfél éve kezdtük el az ITF versenyeket, amelyek junior világranglista pontokat adnak. Előtte a tenisz Europe-okat játszott, ahol nagyon jól szerepelt. Jól sikerült az átállás, hiszen kettőezer-ötszázadik helyről kezdtük, mostanra pedig eljutott a top kétszázba, és még kettő évet a juniorban szerepelhet. Ha minden jól megy, és úgy szerepel a következő két hónapban, ahogy szeretnénk, akkor a januárt a top száz körül nyithatja. Ez pedig azt jelenti, hogy eljut arra a szintre, hogy Grand Slam tornákon játszhat. A teniszben ahogy a felnőtteknél, a junioroknál is egyfajta mérőszám a világranglista top száz, holott mondjuk a százharmincadik helyben is nagyon sok munka van. Magyarországon nincs is rajta kívül még ilyen játékos, aki a top száz környékén lenne – részletezte Kiss György, aki három év dolgozik együtt tanítványával.

Idén a felnőttek között is kipróbálhatta már magát a Gellért Tenisziskola tehetsége, hiszen a budapesti, 250 ezer dolláros összdíjazású WTA-tornán szabadkártyával játszhatott. A felnőtt világranglistán 240. helyen álló spanyol ellenfelével szemben másfél óra alatt, szoros játszmákban kapott ki, de mint edzője elmondta, egy nagyon jó felmérő volt számukra, hogy hol is tartanak a felnőtt nemzetközi viszonylatban.

– Melinda Kecskemétről vonatozik át azért, hogy edzhessen, ezzel szerintem elárulom az elhivatottságát. Könnyű vele dolgozni, mert egy alázatos lány, de ha nem lenne ilyen elhivatott és szorgalmas, akkor nem lennének ilyen eredményei sem. Az januári célokat nem teherként éljük meg, neki is elmondtam, hogy az is tökéletes, ha nem januárra éri el ezeket a dolgokat, hanem jövő nyárra. Magunknak egy kicsit most felpörgettük az év végét, az idei év elején nem tűztük ki célként a top százat. Nagyon picin múlik, hogy top száz, vagy kétszázas valaki a világranglistán, egy nagy verseny jól sikerül, akkor már megugrod ezt a szintet. Ez csak egy lehetőség, ami előttünk áll, az a lényeg, hogy maradjon azon az úton, amelyre szüksége van, hogy felnőtt korára megfelelő szinten legyen. Az viszont egy óriási dolog, hogy elmondhatjuk, hogy a top száz kapujában van – zárta Kiss György.