Vármegyei I. osztály, 4. forduló

Balástya–Szentesi Kinizsi 3–3 (1-1)

Balástya, 110 néző. Vezette: Farkas Tamás Tibor – jól (Pap, Mucsi).

Balástya: Mészáros – Szűcs, Sári, Bitó, Szádeczky (Horváth Cs., 67.), Bagi (Gera L., 91.), Fekete Á., Szántó, Tóth G., Vámos T., Tóth P. (Faragó, 59.) Edző: Kiss Máté.

Szentesi Kinizsi: Kotvics-Varga – Bartucz B., Koncz, Rostás, Orovecz, Locskai, Péter (Piti, 77.), Rácz D., Becsek (Bartucz P., 85.), Sarusi, Bertók (Mihály, 72.). Edző: Sallai Róbert.

Gólszerzők: Bagi (35.), Fekete Á. (52., 84.), ill. Bertók (29., 49.), Becsek (60.).

Jók: Szűcs, Bagi, Fekete, ill. senki.

Kiss Máté: – Habár a labdabirtoklási arányunk javult az előző meccseinkhez képest, hozzáállásban, akaraterőben vendégünk fölénk nőtt a mérkőzés nagyrészében. Futottunk az eredmény után, remélem, ennél több van a csapatban.

Sallai Róbert: – Számtalan helyzetet kidolgoztunk, melyeket nem tudtunk góllal befejezni, mert vagy a hazaiak kapusa védett bravúrral, vagy mi nem koncentráltunk kellően. Még mindig nem tudunk átlépni saját árnyékunkon, nem tudjuk korán lezárni az ilyen, és ehhez hasonló mérkőzéseket.



Tiszasziget–DB Futball Bordány SK 4–0 (1-0)

Tiszasziget, 100 néző. Vezette: Kőhalmi Attila – jól (Paczér, Gera).

Tiszasziget: Kiss D. – Papp Á., Nagy A., Drágity (Varga G., 77.), Prozlik, Szabó D. (Szűcs, 80.), Tóth I., Bálint, Berger (Buzsáki, 24.), Farkas, Tóth J. Edző: Bány Tamás.

Bordány: Grund – Márki, Baka (Márton, 87.), Visnyei, Velez (Arany, 66.), Kis L., Perpauer, Mezei (Kovács D., 66.), Lőrinc, Sárkány (Sólya, 81.), Kovács P. (Krizs, a szünetben). Edző: Nagy Torma Ricsárd.

Gólszerzők: Szabó D. (40., 52., a másodikat 11-esből), Szűcs (84.), Nagy A. (88.).

Jók: Szabó D., Farkas, Nagy A., ill. senki.

Bány Tamás: – Összességében úgy gondolom, még ilyen arányban is megérdemelten húztuk be a meccset. Gratulálok a srácoknak!

Nagy Torma Ricsárd: – Minden kapott gólért erősen megdolgoztunk. Sok hibával, és rossz hozzáállással játszottunk ma, a meccsterv is csak harminc percig működött. Meg kell ráznunk magunk, ha jövő héten nyerni akarunk.



Makó–M-Perfect Home-Algyő 0–4 (0-3)

Makó, 100 néző. Vezette: Kócsó Tibor Zsolt – közepesen (Tihanyi, Bartucz)

Makó: Kurunczi – Bohák D., Fancsali, Vas, Frank (Petrovics, a szünetben), Pepó (Bader, 78.), Rakity, Czebe (Borbély, 68.), Kardos, László (Sinka, 68.), Dancsó (Bódi, 78.). Edző: Botlik Róbert.

Algyő: Heckó – Rádi (Kiss R., 52.), Vastag, Bozóki (Daróczi, 82.), Horváth A. (Kardos, 72.), Dudás, Deák (Ilyés, 59.), Csányi, Patai, Selyem, Semjényi (Kovács M., 62.). Edző: Fülöp Tibor.

Gólszerzők: Selyem (23., 45.), Deák (26., 11-esből), Kardos (89.).

Jók: Bohák D., Rakity, ill. Heckó, Dudás, Semjényi, Selyem.

Botlik Róbert: – Gratulálok az Algyőnek, sok sikert kívánok nekik! Könnyű gólokat adtunk, viszont mi a helyzeteinket nem használtuk ki.

Fülöp Tibor: – Az első perctől kezdve jó hozzáállástól játszottunk, végig uraltuk a meccset. Dicséret illeti a srácokat, örülök, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a meccset.



FK 1899 Szeged-SZEOL–Ásotthalom 0–1 (0-0)

Szeged-Petőfitelep, Szalai „Dzsínó” István sporttelep, 100 néző. Vezette: Tóth Róbert – kiválóan (Farkas, Biber).

FK Szeged: Kőrösi – Tóth G., Giba, Csuka (Hegyesi P., 55.), Hegyesi B. (Bürgés, a szünetben), Dézsi (Frankó, a szünetben), Cs. Tóth, Magyar, Fóris (Tóth Á., 70.), Sisák, Tóth A. Edző: Dóra János.

Ásotthalom: Mityók – Horváth B., Kothencz, Dobák T. (Vetstein, 71.), Savanya, Király (Góra, a szünetben), Malatinszki D. (Török, 60.), Farkas, Víg (Papdi, 59.), Sándor, Malatinszki Á. (Szűcs D., a szünetben). Edző: Hevesi Tibor.

Gólszerző: Vetstein T. (88.).

Jók: Cs. Tóth, Magyar, Tóth A., ill. Horváth B., Malatinszki D., Sándor, Savanya.

Dóra János: – Bajban vagyunk. Ameddig a támadózónában szerencsétlenkedünk, addig ne várjunk a csodára. Borzasztó rossz volt nézni, hogy nincs bennünk alázat, a megalkuvás nélküli győzni akarás. Sajnálom a szurkolóinkat.

Hevesi Tibor: – Döntetlenszagú meccsen sikerült nyernünk. A mérkőzés háromnegyedében döntetlenre állt a meccs, egy negyedben jobbak voltunk, bár nem akkor szereztük a gólt. Mérkőzésről-mérkőzésre lépkedünk előre, örülünk az első győzelemnek.



Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Kiskundorozsma 1–0 (0-0)

Mórahalom, 100 néző. Vezette: Dobai János – jól (Minda, Halász).

Mórahalom: Weszeloszky – Tajthy (Tóth M., 42.), Vajda, Csizmadia, Holcsik, Pető, Csehó (Fenyvesi, 88.), Mészáros, Ábrahám, Bokányi (Kónya, a szünetben), Róka. Edző: Papp Endre.

Kiskundorozsma: Fábián – Varga Á., Molnár K., Sallai, Hochheiser, Ottlik Márk, Ottlik Máté, Fülöp, Lóki (Simon, 73.), Kis B. (Fekete, 73.), Bozsó. Edző: Paksi Péter.

Gólszerző: Tóth M. (91.).

Jók: mindenki, ill. Ottlik Máté, Sallai.

Papp Endre: – Óriási győzelmet arattunk ma. Tudtuk, hogy ellenfelünk masszívan védekezik, de az meglepett, hogy az első perctől kezdve bunkerfocit játszottak, mikor elég jó képességű játékosokból állnak. Csapatom eddig is jól dolgozott, ma gólra törően játszottunk, igaz, a gólon kívül csak két óriási helyzetünk volt a hősiesen védekező dorozsmaiak ellen. Büszke vagyok a csapatomra!

Paksi Péter: – Egyenlő erők küzdelméből a szerencsésebb csapat jött ki győztesen.



Hódmezővásárhelyi FC II.–SZVSE-G-Falc Kft. 3–4 (2-4)

Hódmezővásárhely, 100 néző. Vezette: Kiss Dávid – jól (Gargya, Burzon).

HFC II.: Vaits – Bánfi, Vastag, Dobronoky (Patkós, 53.), Barna, Buzás, Arany (Vass, 59.), Pálinkás (Pető, 53.), Rabecz, Marton (Karácsonyi, 66.), Telek (Daraki, 53.). Edző: Horváth Zoltán.

SZVSE: Czirják – Kormányos, Pócs, Csamangó (Fodor, 64.), Rádai, Beretka (Ábrahám-Fúrús, 69.), Albert (Kelemen V., 76.), Mezei, Lévai, Papp Á. (Baji, 90.), Amariutei (Oroszi, 84.). Játékos-edző: Kelemen Balázs.

Gólszerzők: Buzás (8.), Barna (18.), Pető (57.) ill. Beretka (11., 25.), Amariutei (34.), Papp Á. (40.).

Jók: Barna, Rabecz, Buzás, ill. mindenki.

Horváth Zoltán: – Azt hiszem, nem vallottunk szégyent a bajnokság egyik fő esélyese ellen. A meccs elejétől kezdve felvállaltuk a támadófutballt, nem álltunk be védekezni. A SZVSE is bátran jött, így egy kimondottan élvezetes meccset láthattak a nézők. Az előrejátékunk rendben volt, viszont a védekezésünkbe sok hiba csúszott. Örültünk volna az egy pontnak is, de azt el kell ismernünk, hogy az ellenfél egy góllal jobb volt ma nálunk. Gratulálok nekik a győzelemhez, de a saját játékosaimnak is, hiszen bizonyították, hogy ezen a szinten egy topcsapat ellen helyt tudnak állni. Szép jövő előtt állnak ezek a srácok, csak dolgozni kell tovább keményen.

Kelemen Balázs: – Biztos vagyok benne, itt mindenkinek nehéz lesz győzni, éppen ezért is roppant fontos ez a három pont, amiért sokat dolgoztunk. Büszke vagyok a csapatra, hogy mentálisan erős maradt amikor kétszer is hátrányba kerültünk. Kiváló teljesítményt nyújtott mindenki egyénileg is, és csapatként is pazarul funkcionáltunk.

Az 5. forduló programja

Szombat, 16 óra: Ásotthalom–Hódmezővásárhelyi FC II., SZVSE-G-Falc Kft.–Makó, M-Perfect Home-Algyő–Tiszasziget, Kiskundorozsma–FK 1899 Szeged-SZEOL. Vasárnap, 16 óra: DB Futball Bordány–Balástya, Szentesi Kinizsi–Kéménygyártó-Mórahalom VSE.