A hajrában lőtt gólokkal tudott nyerni Szolnokon a Hódmezővásárhelyi FC. A labdarúgó NB III. Dél-keleti csoportjának 6. fordulójában ismét idegenbeli mérkőzés vár a vásárhelyiekre. Vasárnap 16 órától a Cegléd vendégeként lépnek pályára a kék-sárgák, a vásárhelyiek ellenfele az előző két bajnokiját elveszítette, és négy pontot szerzett az eddigi öt találkozóján.

– Próbálunk a szolnoki győzelemből táplálkozni, de nem szabad, hogy elbizakodottak legyünk. Nagy szükség volt szerdán is a csereembereinkre, de látszik a játékoson is, hogy bizonyítani is szeretnének. Más mérkőzésre számítok, mint Szolnokon. Kérdéses, hogy ellenfelünk milyen szemlélettel vágn ki ennek a meccsnek, de minden opcióval számolunk. A védelemben minőségileg kevesebben vagyunk, ezért is volt szükség Dóra Donátra – mondta az MTK Budapesttől érkezett új igazolásról, a Tisza Volánban nevelkedett Dóra Donátról Antal Krisztián, a HFC edzője. A csapat keretében még egy változás volt a héten, Bónus Marcell ugyanis a Békés vármegyei I. osztályban érintett Orosházához igazolt.