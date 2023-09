Bár a pontszerzés nem jött össze a Paris Saint-Germain elleni BL-nyitányon, túlzottan csalódott sem lehet kétgólos veresége után a Pick Szeged. A francia sztárcsapat kontrollálta végig a mérkőzés alakulását, de a feltétlen küzdeni akarás mégis majdnem meghozta a gyümölcsét. Az utolsó három percben pontosabb játékkal akár egy bravúrpontnak számító döntetlent is kiharcolhattak volna Bombacék. Ami viszont talán ennél is fontosabb rövidtávon, hogy a hatvan percen át küzdő mentalitásukkal elnyerték a Pick Aréna közönségének szimpátiáját és a vereség ellenére is zúgott a lelátón a “szép volt, fiúk!” rigmus.

– A világ egyik legjobb csapatával játszottunk, ehhez képest túl sok hibát vétettünk védekezésben és támadásban is. Nagyon jól küzdöttünk, megdicsértem a csapatot, nem estünk szét akkor sem, amikor öt góllal vezetett a PSG. A legvégére felemésztette az energiánkat a felzárkózás, megérdemelten nyert az ellenfelünk – értékelte reálisan a látottakat a nemzetközi porondon debütáló szegedi vezetőedző, Kárpáti Krisztián.

Ma a regeneráció játszotta a főszerepet, holnap viszont már újabb összecsapás következik. Az NB I. harmadik fordulójában a Komló érkezik Szegedre. Az egykori bányászváros csapata az előző idény közben edzőváltáson ment keresztül Kilvinger Bálint helyére az utolsó NB I.-es szegedi női együttes trénerét, Marosán Györgyöt nevezték ki.

A Szegedhez hasonlóan a Komló is két találkozón van túl eddig a bajnokságban. Nagy volt náluk a jövés-menés a nyári átigazolási időszak során, hatan érkeztek – köztük az amerikai válogatott kapus, Merkovszki Pál Gyöngyösről –, kilencen távoztak. Egyelőre még annyira nem állt össze a keret, hogy pontot szerezzenek, de a szoros meccs már megvolt a NEKA és a Budakász ellen is. Előbbitől idegenben kaptak ki 21–20-ra, míg utóbbitól 24–22-re otthon.

A mai lesz az ötvenharmadik Szeged–Komló mérkőzés a bajnokságban. Negyvennyolcszor a Pick nyert az elmúlt harminchárom évben, míg két-két döntetlen és komló siker az örökmérleg. Legutóbb pedig 42–26-ra nyertek Mario Sostaricék a Pick Arénában a baranyaiak ellen.