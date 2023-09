Kiütéses, 17–0-ás győzelemmel kezdte a vármegyei IV. osztály Tisza-Maros csoportkának küzdelmeit a Tápé ESK. A Nagylak elleni sikerből a csapat támadója, Varga Bence egymaga tíz góllal vette ki a részét.

– Nem gondoltuk volna, hogy ennyire jól sikerül majd a kezdés, egy győzelemben persze reménykedtünk. Az is megkönnyítetette a dolgunkat, hogy elfáradt az ellenfelünk, hiszen nem volt cseréjük, mi pedig tudtunk frissíteni, az első félidőben hét gólt szereztünk. A csapat is jól működött együtt, és persze egy kis szerencsénk is volt, mert minden befele pattant – összegzett a 27 éves támadó, aki a nyáron többekkel együtt az UTC-től került a tápéiakhoz.

A nagy múltú, korábbi vármegyei I. osztályban is bajnoki címet nyert gárda az újjáalakukást követően a 10. helyen zárt az első idényében.

– Az a fontos, hogy a lehető legtöbb meccset megnyerjük. Ez egy kiugró eredmény volt, bízunk benne, hogy lesz még ilyen, de az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat, és jól működjön a csapatunk. A csapat 90%-a tavaly együtt játszott az UTC-ben, így sikerült összerázódni a srácokkal. Csatárt játszom, így ha nem is tíz, de elvárás, hogy lehetőleg minden meccsen gólt szerezzek, még ha nem is tízet – tette hozzá Varga Bence.

Az előző szezonban az UTC II. csapatában 27 gólig jutott a támadó, ez pedig nem lett elég a gólkirályi címre, mert a szatymazi Vidács Dávid négy találattal többet szerzett.

– Jó lett volna, ha megnyerem tavaly a gólkirályi címet. Úgy érzem, ebben szerepe volt annak is, hogy az utolsó meccseinket nem játszhattuk le a kizárások miatt, azokkal lehet meglett volna a hiányzó négy gól – zárta Varga Bence, aki ezzel a tízessel minden bizonnyal már az első fordulóban bejelentkezett a csoport gólkirályi címére.