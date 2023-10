Ünnepi pillanatokkal indult az SZTE-Szedeák szezonja hazai pályán, hiszen az idénybeli első bajnokit megelőzően a klub meghívta a szegedi kosárlabdázás történelmének kiemelkedő alakjait. Nem véletlenül, mivel a Tisza-parti klub a meccs előtt vonultatta vissza az idén elhunyt korábbi Európa-bajnok játékos, Hódy László Szegedi Postásban viselt ötös számú mezét, amelyet többek között öccse, Szabolcs leplezett le.

Nem a legszebb játékkal kezdődött a bajnoki, amelyen mindkét fél hamar eljutott az öt csapathibáig, majd beállt Vojvoda Dávid, aki hamar eljutott tíz pontig. A válogatott klasszis vezérletével átvette a vezetést az Alba, sőt, tízpontos előnyre is szert tett, de a Szedeák megakadályozta, hogy nagyobb legyen a különbség. Hiába tripláztak kiválóan a vendégek, 41–50-nél megrázta magát a Szedeák, és Woolridge betörései után öt pontra jött fel, 46–51. Továbbra is ez a hullámvasút jellemezte a meccset, az Alba ugyan kilenccel is vezetett, de visszajött a Szedeák háromra, viszont Philmore kosarával végül öttel vezettek a vendégek a nagyszünetben, 55–60.

Magas ritmusban kezdte a második félidőt is az Alba, igaz, 65–64-nél egy pillanatra át tudta venni a vezetést Nikola Lazics csapata Bognár kosarát követően. Erre jött egy fehérvári 8–0, és ugyan többször is visszajött négy pontra a Szedeák, ennél közelebb nem sikerült zárkóznia.

Három perccel a vége előtt sem dőlt el még a meccs, sőt: 94–97-nél csak egy labda volt a különbség, de megint jött Vojvoda. Az izgalmak a legvégére maradtak, 37 másodperc volt az órán, amikor Bognár egy pontra hozta vissza csapatát, 98–99-ről jöhetett a végjáték. Syani Chambers keze viszont nem remegett meg, a fehérvári irányító hármasa eldöntötte egy meccset. Locke még ugyan dobhatott egy távolit a szegedi időkérést követően, de ez már nem volt jó, négy ponttal nyert az Alba Szegeden, de alaposan megizzasztotta a tavalyi ezüstérmest az SZTE-Szedeák.