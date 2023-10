Három-három légióssal állt fel a két csapat, miután a ZTE-től Osztojics mellett Misula is hiányzott.

Noah Locke öt pontja adta meg az alaphangot a meccshez, amely hullámzó játékot hozott az első félidőben. Zsíros hármasával ugyanis már 10 pont volt a szegediek előnye 28–18-nál, de a második negyed elején több labdát is elszórt a Szedeák. Ezeket kihasználva a hazaiak Lekunas büntetőivel át is vették a vezetést 35–34-nél, de a negyed második felében egy 8–0-s futással újra szegedi előnyt mutatott az eredményjelző. A félidőt ugyan egy zalai hármas zárta, de így is 10 ponttal, 53–43-ra vezetett a Szedeák húsz perc után.

A harmadik negyed is hasonlóan telt, a ZTE többször felzárkózott, miközben a Szedeákban Bognár mellett Zsíros is megkapta a negyedik faultját. Woolridge negyedet lezáró hármasa után öt ponttal kezdte a záró játékrészt a Tisza-parti gárda, amely 11 ponttal meglépett ekkor – erre viszont egy 7–0-ával válaszolt a ZTE, 69–73. Lekunas távolijával hosszú idő után vezetett a ZTE, amikor két perc volt vissza a meccsből. Akárcsak tavaly, most is elképesztően szoros meccset játszott a két csapat a nyitófordulóban. 35 másodperc volt az órán, amikor az egyenlítésért támadhatott a Szedeák: elképesztő jelenetek után Locke két közelit is kihagyott, de mivel egy zalairól ment ki a labda, maradt 14 másodperc 83–81-nél. Nikola Lazics időt kért, Locke betörése már jó volt, Bognár pedig remekül védekezett a túloldalon, jöhetett a hosszabbítás!

A ráadást hét-nullával kezdte a Szedeák, majd Bognár és Zsíros is kipontozódott. Egylabdás különbségnél, 95–93-as vezetésnél volt egy támadása és 15 másodperce a szegedieknek, Locke hibátlanul büntetőzött, így végül 97–93-ra nyert a Szedeák!

Nikola Lazics: – Elsősorban saját játékosaimnak gratulálok, nagyon kemény mérkőzést játszottunk! Úgy érzem, kontrolláltuk a találkozót, de hibáztunk a végén, mert nem zártuk le a meccset, amikor tíz ponttal vezettünk. Megmutattuk, hogy nem voltak véletlenek a felkészülési időszakban mutatott eredményeink, ez a győzelem impulzust ad nekünk a következő meccsekre. Sok sikert kívánok a ZTE-nek a folytatásban!

ZTE–SZTE-Szedeák 93–97 (21–28, 22–25, 19–15, 10–14) – hosszabbítás után

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 1. forduló. Zalaegerszeg, 2000 néző. Vezette: Kapitány, Györfy, Farkas.

ZTE: Hicks 17/3, Green 10/3, Lekunas 19/6, Csátaljay 5/3, Tóth Á. 20. Csere: Keller 13/6, Szalay, Csuti 2, Németh Á. 7/3. Vezetőedző: Lubomir Ruzicka.

SZTE-Szedeák: Balogh 5, Woolridge 27/3, Locke 31/15, Bognár 8, Lake 12. Csere: Zsíros 8/6, Mucza 4, Cohill, Mayer 2. Vezetőedző: Nikola Lazics.

Kipontozódott: Németh Á. (39.), ill. Bognár (43.), Zsíros (43.).