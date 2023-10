A címvédő Falcot fogadta az SZTE-Szedeák szezonbeli második hazai bajnokiján – a szombathelyiek két Bajnokok Ligája-meccs között érkeztek Szegedre.

Bár öt szegedi ponttal kezdődött a meccs, erre három szombathelyi tripla érkezett. Tíz ponttal is vezetett már a Falco a második negyed elején, de Woolridge vezérletével folyamatosan zárkózott a Szedeák – olyannyira, hogy a félidő utolsó percében pillanatok alatt ki is egyenlített, 33–33-ról jöhetett a folytatás 20 perc után.

A harmadik negyedben letisztult a Szedeák játéka, és 48–51 után egy kilenc-nullás etappal átvette a vezetést – tombolhatott a csarnok, hiszen hat ponttal vezettek a Tisza-partiak, Zsíros hármasa, majd Locke középtávolija után a meccs legnagyobb szegedi előnyét mutatta az eredményjelző. Barac szerencsés kosara zárta a negyedet, aki háttal a gyűrűnek is betalált, majd a büntetőjét is bedobta – 57–54-ről jöhetett az utolsó negyed, a vendégek 13 eladott labdánál, és csak 9 gólpassznál jártak ekkor, miközben a Szedeák nagyon vigyázott a labdára, hiszen harminc perc alatt csupán háromszor adta el azt.

A negyedik negyedben is végig maradt az egál körüli állás, bár Pongó vezérletével rendre a Falco állt jobban, de mindig volt válasz szegedi részről. Az utolsó percben aztán előbb Locke remek passzából Bognár dobhatott egy ziccert, majd Woolridge vitte végig, amivel 80–77-re vezetett a Szedeák. Perl ugyan dobott egy hármast, de már korábban kikérte az idejét a Falco, a bírók nem adták meg a kosarat. Perl dobhatott két büntetőt, 80–79, az egész csarnok talpon volt: majd ugyan az alapvonalról eladta a labdát, de Jordano távolija pontatlan volt – óriási bravúrt bemutatva az SZTE-Szedeák legyőzte a címvédő Falcot, amely ezzel először kapott ki idén a bajnokságban!

Nikola Lazics, az SZTE-Szedeák vezetőedzője: – Gratulálok a fiúknak, nagyon jó mérkőzést játszottunk! Amikor a legfontosabb volt, koncentráltak voltunk, a védekezésünk volt a kulcs. Sok könnyű pontot szereztünk jó védekezés után, a Falco ellen nagyon nehéz játszani pozícióban. Szerintem megérdemelten nyertünk, nagy győzelmet arattunk egy nagyon erős Falco ellen. Óriási gratuláció a fiúknak, az egész meccsen küzdöttünk. Persze, voltak hibáink, de végig csapatként dolgoztunk, és a végén a szerencse is velünk volt, a Falcót szerencse nélkül nem tudod megverni. Gratulálok a közönségnek is, mert fantasztikus hangulatot teremtettek!

Bognár Kristóf, az SZTE-Szedeák játékosa: – Nehéz szavakba önteni, mit érez az ember. Köszönjük, hogy ennyien kijöttek és így buzdítottak bennünket! Sok hibára tudtuk késztetni a Falcót, agresszív volt a védekezésünk, összehúztuk a támadásukat, voltak eladott labdáik, amiből gyors indítás kosarakat tudtunk dobni. Gratulálok a csapatomnak! Ez a győzelem most is sokat ér, de ha a következő meccset is megnyernénk, akkor jelentene igazán sokat.

Milos Konakov, a Falco vezetőedzője: – Gratulálok a Szegednek! A meccs előtt is mondtam, hogy nem vár ránk könnyű találkozó, mindig nehéz Szegeden játszani. Próbáltunk a két hátvédre, Woolridge és Locke-ra készülni, akik jó ritmusban játszanak, főleg támadásban. Nem ez volt a legjobb meccsünk, de néhány szempontot figyelembe véve nem játszottunk rosszul. A Malaga ellen is gondunk volt az eladott labdákkal és az azokból kapott kosarakkal, ma 14 eladott labdánk volt, amiből 22 pontot kaptunk. Nincs sok időnk ezzel foglalkozni, máris itt a következő meccs, és már arra fókuszálunk, hogy javuljunk a játékban.

SZTE-Szedeák–Falco KC Szombathely 80–79 (15–21, 18–12, 24–21, 23–25)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoort, 4. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1500 néző. Vezette: Benczur, Ádám, Kovács N.

SZTE-Szedeák: WOOLRIDGE 22, LOCKE 30/12, Balogh, BOGNÁR 8, Lake 6. Csere: Mucza, Zsíros 5/3, Cohill 9/9. Vezetőedző: Nikola Lazics.

Falco: Pongó 12/6, Tanoh Dez 2, Benke 8/6, Tiby 4, Keller 9. Cserék: PERL 20, Barac 5, Jordano 9/9, Kovács, Pot 10, Verasztó. Vezetedző: Milos Konakov.

Kipontozódott: Zsíros (40.).