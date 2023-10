A pólóprogram egy különleges mérkőzéssel fejeződik be Szentesen. A Metalcom Szentes csütörtökön bejelentette, hogy Komlósi Pétert a szakmai igazgató Kis Gábor váltja a kispadon. 18 órától Kis az ellen a Szolnok ellen mutatkozhat be az első osztályban vezetőedzőként, amelyben 2011-től 2019-ig játszott. Az olimpiai bajnok center játékos-pályafutása éppen a Dózsában fejeződött be.