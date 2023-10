Bár az Oroszlány szerezte a meccs első kosarát, erre 11 szegedi pont érkezett válaszképp. Hamar magához ragadta az irányítást a szegedi csapat, amely tízpontos előnyt épített ki magának, és ezt annak ellenére is sokáig menedzselte, hogy büntetőket hagyott a vonalon. A vendégek ugyan feljöttek hat pontra a második negyedben, de a Ryan Woolridge vezette, és a lepattanókat uraló Szedeák ezt gyorsan visszaverte. Az amerikai irányító labdaszerzései után rendre eredményes volt, egymaga 19 pontig jutott a félidőben – a Szedeák pedig 12-vel vezetett húsz perc után, 47–35.

A szünet után ismét jöttek a labdaszerzésből a gyors kosarak, és lepattanókat tekintve továbbra is kiválóan teljesített a Tisza-parti gárda, így 15 pontra hízott a Szedeák előnye a 24. percre. A meccs addigi legnagyobb különbsége a negyed közepén alakult ki, amikor egymás után három triplát szerzett a Szedeák, Locke két, valamint Zsíros távolijával 66–42-re vezettek a Tisza-partiak, amikor rövid időn belül másodjára is időt kért az OSE. A negyed végére ugyan közelebb zárkóztak a vendégek, de így is magabiztos, 17 pontos előnyből jöhetett az utolsó tíz perc, a játék minden elemében jobb volt ellenfelénél a Szedeák.