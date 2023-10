A folytatásnál lényegesen könnyebben indult. Az első két szegedi támadásból rögtön gól született Luka Stepancic és Bodó Richárd jóvoltából, míg hátul labdaszerzés és Mikler-védés volt a forgatókönyv. Öt perc játékot követően már 3–0 állt az eredményjelzőn, mivel Mario Sostaric is betalált.

Ahogyan várni lehetett, a küzdelem dominált, Bánhidi Bencét olyan kitüntetett figyelem övezte a szegedi támadások során. Nem volt ritka, három horvát védő is csüngött rajta, de így sem sikerült lyukat találni a legtöbbször a zágrábi falon. A 17. percben átvették a vezetést a vendégek (8–9), a 18.-ban 9–10-nél pedig Borut Mackovseket piros lappal állították ki a francia játékvezetők. A videóismétlő rendszer megtekintése után arcra ütés miatt. Ez beszűkítette a taktikai variációkat, hiszen klasszikus balátlövőként Bodó egyedül maradt, mivel Szita nem került keretbe, ahogyan Nagy és Dzialakiewicz sem, Molina viszont igen.

Gyakran tanácstalanul passzolgattak a szegediek, miközben Matej Mandic is védett, de Frimmel is hibázott tiszta ziccerben, vonalra lépett. Állandósult a kétgólos különbség a vendégek javára, akik a plusz háromért is támadhattak, a szünetben 13–15 állt a táblán.