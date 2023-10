Vármegyei I. osztály, 11. forduló

Hódmezővásárhelyi FC II.–Tiszasziget 0–3 (0-2)

Hódmezővásárhely, 100 néző. Vezette: Burzon Márk – jól (Halász, Soós).

HFC II.: Hegyes – Vastag, Orosz, Duray, Barna (Karácsonyi, 69.), Szabó I. (Pálinkás, 59.), Bencze (Tatár, 69.), Buzás, Pető (Marton, 59.), Czékus (Török, a szünetben), Kis D. Edző: Horváth Zoltán.

Tiszasziget: Kiss D. – Szűcs, Papp Á., Nagy A. (Varga Z., 75.), Skribek B. (Berger, 85.), Bánfi (Szabó D., 75.), Prozlik, Tóth I. (Szilágyi, 67.), Bálint D., Skribek Á. (Buzsáki, 81.), Farkas F. Edző: Bány Tamás.

Gólszerzők: Bálint D. (12.), Nagy A. (22.), Szilágyi (69.).

Jók: senki, ill. Farkas F., Bálint D., Prozlik, Papp Á.

Horváth Zoltán: – Sajnos hetek óta nem tudunk kijönni a gödörből, ami be kell lássam, valószínűleg az én hibám. Ugyan senki ellen nem játszunk alárendelt szerepet, de mégsem jönnek az eredmények. Hiába van szinte minden meccsen labdabirtoklási fölényünk, a felállt védelemmel szemben nem tudunk mit kezdeni. Változtatnunk kell, mert az a fajta kezdeményező játék, amit gyakorlunk és az U19-es bajnokságban működik, itt sajnos csődöt mond. Nem szűkítjük össze időben a területet labdavesztés után, tehát lassúak vagyunk átmenetben, ami miatt túl sok szabadságot adunk az ellenfeleknek a kontrázáshoz. Az elmúlt hat meccsen gyakorlatilag csak kontratámadás vagy pontrúgás után kaptunk gólt. Lehet az a megoldás, amit a legtöbb csapat alkalmaz a megyében, hogy masszívan védekeznek és vagdalják előre a labdát, hátha elszalad vele a támadó. Hihetetlen, hogy szinte nincs olyan gárda az osztályban, aki csinálna egy darab labdakihozatalt is. Én nem szeretem ezt a fajta focit, de ha ez kell az eredményhez, akkor nyilván nincs igazam és nekünk is ezt kell csinálni.

Bány Tamás: – A mai napon egy szemernyi kétség sem férhetett hozzá, hogy megszerezzük a három pontot. Gratulálok az egész csapatnak!

Ásotthalom–SZVSE-G-Falc Kft. 0–4 (0-2)

Ásotthalom, 110 néző. Vezette: Kiss Márkó – kiválóan (Csöngető, Bálint).

Ásotthalom: Mityók – Török (Papdi D., 71.), Horváth B., Kothencz, Malatinszki D., Víg, Papdi G., Dobák T., Malatinszki Á., Vetstein, Kukli (Trója, 62.). Edző: Hevesi Tibor.

SZVSE: Czirják (Seres, 83.) – Fodor, Rádai, Beretka (Oroszi, 65.), Albert, Mezei, Ábrahám-Fúrús (Mészáros, 77.), Lévai, Kelemen V., Papp Á. (Miklós-Balogh, 65.), Amariutei. Megbízott játékos-edző: Mészáros Zoltán.

Gólszerzők: Papp Á. (25.), Ábrahám-Fúrús (29.), Kelemen V. (75.), Amariutei (88.).

Jók: Horváth B., Mityók, ill. Mezei, Rádai, Lévai, Kelemen V., Papp Á., Fodor.

Hevesi Tibor: – Köszönöm az SZVSE-nek, hogy elfogadták a korai kezdési időpontot, gratulálok nekik, és sok sikert a folytatáshoz! Boldoggá tesz, hogy a mai napomon Milán fiam megnősül, és együtt ünnepelhetünk a csapattal. Sok boldogságot kívánok Milánnak és Ritának!

Mészáros Zoltán: – Köszönöm a csapatnak és a vezetőségnek az elmúlt időszak szuper teljesítményét és hozzáállását! Végre a kapott gól nélküli mérkőzés is összejött.



Kéménygyártó-Mórahalom VSE–DB Futball Bordány SK 5–0 (3-0)

Mórahalom, 120 néző. Vezette: Gargya Balázs – kiválóan (Halász, Soós).

Mórahalom: Weszelovszky (Mison, a szünetben) – Tajthy, Vajda, Csizmadia, Holcsik (Pető, 69.), Mészáros, Nagy M. (Fenyvesi, 57.), Ábrahám, Bokányi, Róka (Baucic, 71.), Szalma (Rádóczi Dáv., a szünetben). Edző: Papp Endre.

Bordány: Grund – Perpauer, Fodor (Mucsi, 57.), Márki (Heipl, 55.), Visnyei, Pióker, Velez (Arany, 55.), Krizs (Sahin-Tóth, 34.), Sárkány, Kovács P., Kovács D. (Meszes, 55.). Edző: Nagy Torma Ricsárd.

Gólszerzők: Nagy M. (18., 42.), Szalma G. (26.), Rádóczi Dáv. (48., 11-esből), Holcsik (68.).

Jók: mindenki, ill. senki.

Papp Endre: – Az elmúlt hetekben elszenvedett szerencsétlen vereségek után kijárt már nekünk egy ilyen magabiztos és szép győzelem. Egy szimpatikus, futballt játszani akaró, fiatal Bordányt győztünk le. Gratulálok a csapatomnak, ma mindenki ötösre vizsgázott!

Nagy Torma Ricsárd: – A hozzáállásunktól csak a játékunk volt rosszabb. Szörnyű volt látni az egészet. Nagyon gyorsan vissza kell térni a helyes útra, mert bajban leszünk. Ezen már kedden elkezdünk dolgozni!



Kiskundorozsma–M-Perfect Home Algyő 0–0

Szeged-Kiskundorozsma, 100 néző. Vezette: Mucsi Zsolt – jól (Burzon, Kucsora).

Kiskundorozsma: Zékány – Varga Á. (Kalapács, 59.), Molnár K., Sallai, Veszelka, Ottlik Márk, Ottlik Máté, Fülöp, Lóki, Bodonji (Bozsó, a szünetben), Kis B. (Tóth N., 77.). Edző: Paksi Péter.

Algyő: Heckó – Vastag, Bozóki (Kovács M., 67.), Kardos (Pióker, 62.), Deák (Buchholcz, 83.), Csányi A, Csányi Á., Patai, Bogdán, Selyem, Semjényi. Edző: Fülöp Tibor.

Jók: Zékány, Ottlik Máté, Ottlik Márk, Molnár K., Veszelka, ill. Semjényi, Vastag, Csányi A., Csányi Á.

Paksi Péter: – Rangadóhoz méltó színvonalú, küzdelmes mérkőzés volt, kevés helyzettel. Összességében nem szomorkodunk az egy pont miatt.

Fülöp Tibor: – Küzdelmes mérkőzésen igazságos döntetlent szereztünk, Dorozsmán mindenképpen értékes az egy pont.

Szentesi Kinizsi–Makó 2–3 (1-1)

Szentes, 80 néző. Vezette: Szűcs Gábor (Markó, Csire).

Szentesi Kinizsi: Kotvics-Varga – Dovics (Bartucz P., a szünetben), Rostás, Halász, Sarusi (Piti, 79.), Locskai, Péter, Rácz D. (Illés, 64.), Berkó (Kovács K., 59.), Becsek (Bertók, 75.), Koncz. Edző: Sallai Róbert.

Makó: Bohák N. – Molnár D. (Borbély, 69.), Fancsali, Vas, Beke (László, 52.), Dongó, Rakity, Czebe (Megyesi, 66.), Kardos, Dancsó, Pataki. Edző: Botlik Róbert.

Gólszerzők: Rostás (12.), Péter (63.), ill. Dancsó (4.), Kardos Á. (78.), Vas (82.).

Kiállítva: Vas (92.).

Jók: senki, ill. mindenki.

Sallai Róbert: – A rendkívül alacsony színvonalú, kidolgozott helyzetek nélküli, talált gólok mérkőzésén a vendégcsapat volt a szerencsésebb.

Botlik Róbert: – Nagyon jól játszottunk, sok helyzetet alakítottunk ki. Ezt a sikert Kacsner István támogatónk, szurkolónk mihamarabbi felgyógyulásáért ajánljuk!

FK 1899 Szeged-SZEOL–Balástya 2–3 (0-2)

Szeged-Petőfitelep, Szalai „Dzsínó” István sporttelep, 150 néző. Vezette: Tihanyi Gábor – kiválóan (Bartucz, Kócsó).

FK Szeged: Szabó B. – Tóth I. G., Indre, Tóth A., Giba (Bürgés, 69.), Fóros (Dóra, a szünetben), Magyar, Heredea (Dézsi, 64.), Frankó, Sisák (Hegyesi B., a szünetben), Miklós. Játékos-edző: Dóra János.

Balástya: Mészáros – Szűcs, Sári (Faragó, 54.), Bitó, Szobácsi, Szádeczky (Horváth Cs., 53.), Fekete Á. (Bagi, 64.), Szántó, Vörös (Gera L., 83.), Tóth II. G., Tóth P. (Mágocsi, 71.). Játékos-edző: Szádeczky Zalán.

Gólszerzők: Bürgés (71.), Dóra (88.), ill. Bitó (9., 43., 57.).

Jók: Magyar, Tóth I. G., ill. mindenki.

Dóra János: – Nem éreztük át a meccs fontosságát az első félidőben. A második játékrészben már több lehetőségünk volt, amiből kettőt gólra tudtunk váltani. Jövő hétre veszek motivációs tablettát.

Szádeczky Zalán: – Gratulálok a csapatnak, köszönöm nekik azt az edzésmunkát, amit hétről-hétre mutatnak! Örülök, hogy ennek az eredménye a pályán is megmutatkozik. Az a célunk, hogy folyamatosan fejlődjünk. Gőzerővel készülünk a következő mérkőzésre, minden jót kívánok az FK-nak!

A 12. forduló programja

Péntek, 17.30: Hódmezővásárhelyi FC II.–Balástya. Szombat, 13.30: Kiskundorozsma–SZVSE, Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Algyő, Makó–Tiszasziget. 17.30: FK 1899 Szeged-SZEOL–DB Futball Bordány SK. Vasárnap, 13.30: Szentesi Kinizsi–Ásotthalom.