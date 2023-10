Talant Dujshebaev és Kárpáti Krisztián sem állíthatta össze legerősebb keretét sérülések miatt. Hazai oldalon a német világklasszis kapus, Andreas Wolff, a Délmagyarországnak nyilatkozó spanyol jobbátlövő Alex Dujshebaev és az egyiptomi Hassan Kaddah is hiányzott. A Pickben pedig kisebb sérülés miatt nem lehetett ott Borut Mackovsek és Szita Zoltán, de Nagy Martin és Szymon Dzialakiewicz sem került keretbe, míg Carlos Molina és Rea Barnabás igen.

A november 4-én Szegeden pályára lépő lengyel válogatott keretébe is bekerült Walach kezdett a kielcei kapuban, akivel szemben szemmel láthatóan a távoli lövések taktikáját választotta a Szeged. Az első percekben Bodó és Stepancic is bombagólokkal avatta fel a 21 éves hálóőrt.

3–2-re még a hazaiak vezettek, 6–5-nél viszont már a vendégek jártak előrébb. Jól mozgott a szegedi védelem, amelynek Mikler Roland nyújtott komoly támaszt a kapuból. Az első játékrészben nyolcszor védett.

Jelinic gyengébb napra ébredt, jött is a helyére nagyjából negyedórát követően Frimmel, ahogyan érkezett a sorcserében Martins, Garciandía és Gaber szintén. Továbbra is a távoli zónából lőtt eredményesen a Szeged, Martins-bombagólok, de rendezetlen fallal szemben a fennmaradó védekező specialista, Gleb Kalaras is ünnepelhetett egy gólt. A 19. percben először vezetett kettővel az OTP Bank-Pick Szeged, ekkor 8–10 állt az eredményjelzőn a Hala Legionówban, ahova nagyjából harminc Tisza-parti szurkoló is elutazott.

Bár 12–12-nél egyenlített a Kielce, a vezetést nem engedte átvenni a hazaiaknak a Szeged. Ismét ellépett a Pick kettővel, egy időn túli hétméteressel megfelezte a különbséget a lengyel bajnok, 14–15.

Kifejezetten feljavult a lengyelek védekezése a második félidőre, miközben a szegedi támadások kissé pontatlanabbá váltak. A 36. percben 18–17-nél jött a hét a hat elleni játék Kárpátitól, amely két alkalomra korlátozódott le. Több labdát is elszórtak Bombacék, Bánhidi üreskapus próbálkozása centiméterekkel fölészállt, így 20–19 helyett 21–18 került a táblára a 42. percig.

Jól sikerült a szegedi reakció a háromgólos hátrányra, majdnem öt percre góltalanságra ítélték a hazaiakat. Érkezett Imsgard Mikler helyére, aki fontos védéseket mutatott be, miközben az utolsó tíz perc 23–22-ről kezdődött. Az 52. minutumban Stepancic ötödik találatával egyenlítettünk, majd az utolsó percre 25–25-ről indult.

Hullámzott a meccskép, kétszer vezetett a Szeged, kétszer egyenlített a Kielce. Vitatható szituációban emberhátrányba került az utolsó percre a Pick, Moryto így beállította a végeredményt, a félpályáig kitámadó lengyel védők között pedig már szegedi ziccer nem alakult ki, 27–27.

Értékes ponttal gazdagodott a Pick, jövő csütörtökön a Zagreb érkezik a Pick Arénába.

Industria Kielce (lengyel)–OTP Bank-Pick Szeged 27–27 (14–15)

Férfi kézilabda, Bajnokok Ligája, A csoport, 5. forduló. Kielce, Hala Legionów, 3500 néző. Vezette: Kurtagic, Wetterwik (svédek).

Industria Kielce: Walach – Moryto 6/2, Olejniczak 2, Karaljok 3, T. Gebala, Nahi 4, Ig. Karacic 3/1. Csere: Sicko 5, D. Dujshebaev, Thrastarson 1, Kounkoud, Tournat 3. Vezetőedző: Talant Dujshebaev.

OTP Bank-Pick Szeged: Mikler – Sostaric 4/1, Stepancic 6, Bombac 4, Bánhidi 1, Bodó 3, Jelinic. Csere: Imsgard (kapus), Gaber, Kalaras 1, Martins 3, Garciandía 3, Frimmel 2, Szilágyi. Vezetőedző: Kárpáti Krisztián.

Hétméteres: 4/3, ill. 1/1.

Kiállítás: 6, ill. 6 perc.