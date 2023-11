Kazincbarcikai bravúros pontszerzése és kéthetes meccsmentes időszak után lépnek pályára ismét Bodnár Lajosék.

– Természetesen a Kazincbarcika elleni meccs és hosszú hazaút után tudtak pihenni a srácok, de utána hasonló intenzitással folytatódott a munka, mint eddig. Az edzéseket úgy alakítottam ki, hogy meg tudjuk tartani a motivációnkat ebben a két hétben. Ami szükséges, hiszen a jelenleg harmadik helyen álló Dág látogat hozzánk, akikkel sokaknak meggyűlt már a baja. Azt eddig is lehetett tudni, hogy jó csapat, de az eddigiek alapján támadásban sokkal jobb százalékot tudnak hozni, mint eddig. Az biztos, hogy nagyon húzós ellenfél lesz, nem fogják megadni magukat, de arra törekszünk, hogy azt a lendületes, lelkes játékot tudjuk a pályára tenni, ami az eddigi sikereinkhez vezettek. Szerencsére mindenki egészséges, a kisebb sérüléseknek is volt most idejük meggyógyulni, így teljes kerettel és maximális motivációval várjuk a vasárnapi hazai találkozót – mondta Berkes Zoltán, a férficsapat trénere.

Az Extraligába igyekvő Vasast látják vendégül a lányok. Az angyalföldiek legutóbbi három mérkőzésüket egyaránt megnyerték, míg a szegediekre új felállás és új játékosok beépítése a feladat.

– Nem könnyű a helyzetünk, mert olyan periódusban vagyunk, amikor rendre az első négy hely valamelyikét megcélzó ellenfelekkel játszunk. Ez nagyon kiveszi az erőt a csapatból, ráadásul a Vasas ellen új felállásban fogunk játszani. Ezen a héten erre készülünk, fontos, hogy a vasárnapi meccsig összeszokjanak a játékosok, a fiatalabbak a rutinosabbakkal és az újak a régiekkel. Emiatt izgatottak vagyunk, hogy mit sikerül kihozni magunkból a pályán, de az biztos, hogy megteszünk, hogy olyan csapattal álljunk ki, aki ellen tud állni az erősebbeknek is, és jó röplabdát tudnak játszani a pályán – nyilatkozta Milodanovics Andrea a klubhonlapon.