A nyíregyházi országos bajnokságról nem Nagy az egyetlen szegedi, aki aranyéremmel térhetett haza. A nők 76 kg-os súlycsoportjában Horváth Laura az első helyen végzett, ráadásul lökése és összetett teljesítménye is új országos csúcs lett, de az abszolút magyar bajnoki címet is ő nyerte meg. Szakításban 95, lökésben 120 kilót – a korábbi 117 kilogrammos rekord is az ő nevéhez fűződött – teljesített, ezzel a legnagyobb emelés is az övé volt az ob-n a nők között.