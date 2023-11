Kevesebb, mint huszonnégy órával később már Békéscsabán találkozott egymással a két nemzeti csapat. A magyarból taktikai döntés alapján Mikler és Bánhidi kimaradt, utóbbi Szegeden hét gólt lőtt. Lengyel oldalon akadtak bőven hiányzók, mindkét meccset kihagyta Syprzak, Sicko és Tomas Gebala is, míg az elsőn Dzialakiewicz, a másodikon Arkadiusz Moryto nem lépett pályára.

A nyitott védekezésnek köszönhetően a békéscsabai meccs lényegesen simábban indult, és hamar nagyobb különbség alakult ki. A tízgólos differencia ötig csökkent a második félidő derekán, a lefújásig viszont visszaállt, a vége 36–26. Rosta és Krakovszki Bence hat-hat góllal volt a legeredményesebb.

Ünnepséggel kezdődött a szegedi mérkőzés, a himnuszok előtt a 2019 és 2023 között a Pick Szegedet erősítő Rosta Miklóst köszöntötte Juhász István, a magyar szövetség sportszakmai igazgatója, miután az immár bukaresti beálló 157 találattal volt az előző idény NB I.-es gólkirálya.

Minden szegedi játékos (Bánhidi, Bodó, Mikler, Szita és Dzialakiewicz) óriási üdvrivalgás közepette futhatott be a pályára. Kijárt ebből a fogadtatásból Rostának is, aki egy kihagyott hétméteres után négy akciógólt jegyzett a Pick Aréna közönség előtt.

Védekezésben akadtak gondjai a magyar válogatottnak, így nem okozott meglepetést, hogy 8–5-re is vezettek a vendégek a 16. percben.

Máthé Dominik két büntetőt is kihagyott, a 20. minutumban viszont így is sikerült utolérni a lengyeleket 9–9-nél. Két Rosta-góllal már 12–10 állt az eredményjelzőn, a szünetben viszont egy időn túl értékesített Daszek-hétméterssel 15–14-re a vendégek vezettek.

A második félidőt egy 4–0-s sorozattal indított Magyarország, amely három-négygólos előnyben játszotta végig a játékrészt, végül 31–27-re nyert.