Egymás után a hetedik meccsét is elveszítette a Hódmezővásárhelyi FC II., amelynek otthonában a forduló nyitómeccsén a Balástya tudott nyerni. A vendégek zsinórban harmadik sikerüket aratták, míg a meccs után a vásárhelyiek trénere, Horváth Zoltán bejelentette: távozik a kispadról.

Alsóházi derbit nyert az FK 1899 Szeged-SZEOL a Bordány ellen. A két, nyíltsisakos játékot felvállaló gárda meccséből a szegediek kerültek ki győztesen, így a tabellán pontszámban beérték a HFC II.-t.

Visszavágott a nyitófordulóban elszenvedett vereségért az SZVSE a Kiskundorozsmának. A Vasutasok eddig csak a Dorozsmával szemben veszítettek pontot a bajnokságban, és ugyan a hazaiak megszerezték a vezetést, de erre öt találattal válaszolt a listavezető – Amariutei-t nem tudták tartani a dorozsmai védők. Majd jött a csereként beszállt Kalapács Marcell, aki előbb egy beadás után, majd egy fejessel is eredményes volt, így az utolsó tíz percre nyílttá vált a meccs, de közelebb már nem tudott jönni a Dorozsma. Az SZVSE kapusát, Czirják Tamást egy fejsérülés miatt mentő vitte el a pályáról.

Az alapszakasz első felében összesen négy gólt kapott a Tiszasziget, most viszont egy meccsen négyszer kapituláltak a szigetiek. A Makó már 3–1-re is vezetett, majd egy öt perc alatt háromszor is betalált a Tiszasziget, így fordított. De volt még egy csavar a meccsben, mert a hosszabbítás pillanataiban Béres góljával egy pontot megmentett a Makó, és még ez után is volt mindkét csapatnak egy-egy meccslabdája, de maradt a döntetlen.

Sima győzelmet aratott az Algyő ellen a Mórahalom, amely így egy pontra megközelítette riválisát a tabellán. Az algyőiek egy pontrúgásból még egyenlítettek, de a hazaiak lendületét ez sem törte meg, és végül magabiztos sikert arattak.

Tíz emberrel dolgozott le kétgólos hátrányt az Ásotthalom a Szentes otthonában.