Az olimpiai bronzérmes, világbajnok súlylökő az M1 aktuális csatornának hétfőn elmondta: miután szeptemberben bejelentette a visszavonulását, a MASZ megkereste, hogy átvenné-e a dobó szakágak vezetését. Igent mondott, és az első tapasztalok alapján nagyon testhezállónak érzi a feladatot, a munkája változatos.

– Az biztos, hogy nem fogok unatkozni. Eddig többnyire számítógép előtti feladataim voltak, de lassan indul a fedett pályás szezon, így látogatom majd a versenyeket, a klubokat és a folyamatos kapcsolattartásra törekszem a válogatott versenyzőkkel és edzőikkel – fogalmazott.

Kalapácsvetésben Németh Zsolt, gerelyhajításban Magyari Zoltán, súlylökésben és diszkoszvetésben pedig volt edzője, Eperjesi László segíti Márton Anita munkáját, s a csapatával azon dolgoznak, hogy a lehető legjobb körülményeket teremtsék meg a dobóknak. Mint mondta, az új rendszerben nagyobb szabadságot kaptak, mint a korábbi dobószakági referensek, Eperjesi Lászlóval pedig nagyon harmonikus a munkakapcsolata. Hangsúlyozta azt is, hogy Szegeden ifj. Eperjesi Lászlóval vezetik az atlétikai szakosztályt, de ezt jól össze tudja egyeztetni a szövetségi munkájával.

Az utánpótlásról szólva Márton Anita kiemelte: szerinte vannak fiatal tehetségek, az őket összefogó Talentum-programban szép számmal vannak dobók is, így "nem lesz ezzel probléma a következő 10-15 évben".

Az új szakágvezető a jövőben szeretné használni a nemzetközi kapcsolatait is, kamatoztatni a tudását, a tervei között szerepel külföldi szakemberek Magyarországra invitálása, szakmai napok rendezése. Az egyik ezzel kapcsolatos ötlete Joe Kovacs kétszeres világbajnok amerikai súlylökő meghívása, aki szerinte magyar gyökerei miatt biztosan nyitott lenne erre.

– Úgy gondolom, hogy mindig tanulhatunk valamit, hiszen a világ fejlődik, nekünk pedig ezt követni kell – tette hozzá Márton Anita, a célokat tekintve pedig úgy fogalmazott: szeretné a lehető legjobban segíteni a sportolók és edzőik életét, gördülékeny együttműködésre törekszik, az évek során pedig szeretnének minél több fiatalt bevonni és támogatni.

Arra a kérdésre, hogy szerinte a dobó szakágak milyen létszámmal lehetnek ott jövőre a párizsi olimpián, Márton Anita azt mondta, reménykedik benne, hogy a magyar atlétikai csapat nagy részét a dobók fogják adni.

– Férfi és női kalapácsban és gerelyben több lehetséges indulónk is van, akár 6-7 fővel is lehet számolni. Jövőre is lesznek itthon bronz kategóriás versenyek, amelyek jó lehetőséget kínálnak majd arra, hogy valaki előrébb lépjen a ranglistán – tette hozzá.

Gyulai Miklós, a MASZ elnöke az M1 aktuális csatorna megkeresésére azt mondta: Márton Anita szeretne visszaadni valamit a sportágnak, s ez egybevágott az elképzeléseikkel.

– Olyan embereket próbálunk meg egy-egy szakág vezetésével megbízni, akik letettek ezt-azt az asztalra, Márton Anita pedig ilyen – jelentette ki. – Az elmúlt időszak legeredményesebb magyar női atlétája volt, a legnagyobbak közé emelkedett a magyar atlétika több mit 125 éves történetében és emellett ott van benne az az alázat és elképzelés, hogy visszaad valamit ennek a sportágnak, ennek a szakágnak. Ha valaki igazán látja szakmai szemmel a dolgokat, ami egy dobó szakág fejlesztéséhez, építéséhez és előrelépéséhez kell, akkor az ő – fogalmazott Gyulai Miklós.