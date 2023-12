Nincs idő keseregni. A szombati, paksi vereséget követően ugyanis csütörtökön már hazai bajnoki vár az SZTE-Szedeákra, amely a 12. forduló nyitómérkőzésén a Sopron KC csapatát fogadja. Az biztos, hogy olyan kezdés, mint amit legutóbb a Paks otthonában mutatott a Szedeák, nehezen fér bele, ha nyerni szeretne a csapat.

– Nem azt az energiát, sebességet hoztuk a meccs elején, ami tőlünk megszokott. Ez rányomta a bélyegét a meccsre. Pakson mindig nehéz játszani, mi pont a rosszabbik arcunkat mutattuk. Panaszkodni azonban nincs okunk, nehéz ez a bajnokság – nyilatkozta a találkozó előtt Nemes Péter, a csapat másodedzője.



A Tisza-partiak ellenfele négy győzelemmel és hét vereséggel áll a bajnokságban, és győzelemből érkezik majd Szegedre, mi­­után legutóbb húszpontos sikert aratott a Budapesti Honvéd ellen. Idegenben eddig ötször játszott a Sopron, ebből egyszer, a Kaposvár otthonában tudott nyerni, a többi négy találkozóját elveszítette. A hűség városának csapata Bors Miklós vezetésével kezdte meg a szezont, ám két hete a magyar szakembert felmentették a klub vezetői, helyére pedig az a Gasper Potocnik érkezett, aki korábban hazánkban dolgozott már a Körmend és a Szolnok csapatainál is.

Nem csupán a vezetőedző, hanem a center személye is változott a Sopronnál, Nick Banyard helyére a világbajnokságot is megjárt szenegáli magasember, Amadou Sidibe érkezett, aki kilenc ponttal és 12 lepattanóval mutatkozott be a Honvéd ellen.

– Mindenképpen a jobbik arcunkat szeretnénk mutatni. Abból a szempontból nehezebb a szituáció, hogy ellenfelünk edző- és játékoscserén is átesett a közelmúltban. Nikola Laziccsal megbeszéltük a dolgokat, igyekszünk felkészíteni a játékosokat a Sopron elleni meccs­­re, hogy azt a játékot és rendszert hozzuk, amit augusztus óta csinálunk. Bízunk benne, hogy sikerül győznünk – tette hozzá Nemes Péter.

Az SZTE-Szedeák csatlakozik a Baptista Szeretetszolgálat cipősdoboz-akciójához, így a Sopron elleni meccs előtt várják a szurkolók adományait is. A karitatív kezdeményezéssel a nehéz helyzetben lévő gyermekek karácsonyát szeretnék szebbé tenni. A cipősdobozokba mesekönyveket, játékokat, édességet, higiéniai és iskolai felszerelést várnak, vagy minden olyan dolgot, amelynek egy gyermek örülhet. A felajánlott adományokat a mérkőzést megelőzően gyűjtik az újszegedi sportcsarnokban.