Mintegy két hónappal ez előtt, november 5-én a Szent Gellért Fórumban bajnoki pontokért csapott össze a Szeged-Csanád Grosics Akadémia és a Hódmezővásárhelyi FC – január 27-én viszont felkészülési mérkőzést vívott egymással a két NB III.-as gárda.

Az ősszel még a szegedieknél futballozott (igaz, csupán négy meccsen kapott lehetőséget) Tóth Péter, a 22 éves játékos viszont a gyakorlómeccsen már a vásárhelyieknél lépett pályára. Nem ő volt az egyedüli próbázó a HFC-ben, amelyben ott volt Török Kevin is: az utánpótlás-válogatottaknál megfordult 20 éves védő a Zalaegerszeg II. csapatában szerepelt legutóbb. Rajta kívül a rutinos támadó, Pleszkán Tibor is pályára lépett a Vásárhelyben, a 33 éves játékos korábban már játszott a kék-sárgáknál, most a szintén harmadosztályú Dunaföldvártól térhet vissza.