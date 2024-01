Óriási csatát vívott az Alba Fehérvár otthonában az SZTE-Szedeák a férfi kosárlabda NB I./A csoportjának szombat esti mérkőzésén. A szegedieknek volt sanszuk arra, hogy megszakítsák a fehérváriak szezonbeli hibátlan hazai mérlegét, ám végül a meccset az Alba nyerte 94–92-re.

A szurkolói kommentek azonban záporoznak a találkozót követően, és nem véletlenül. Két olyan ítélet is volt a játékvezetők részéről, amely az Albát segítette. A negyedik negyed közepén, 84–79-es állásnál Vojvoda Dávid bőven a támadóidő lejártát követően engedte el a labdát, a játékvezetők azonban meg sem nézték az esetet videón, és megadták a kosarat – bár Noah Locke egy triplával válaszolt, de ezen a meccsen nagyon is számíthatott volna, hogyha ekkor nem megy el hét pontra az Alba. Az eset az M4 Sport videóján is megtekinthető ide kattintva, az Alba támadása 1:43:40-nél kezdődik.

Az idő lejárt, a labda még Vojvoda kezében.

Fotó: SZTE-Szedeák

Aztán jött a végjáték, amibe egylabdás különbséggel mehetett bele a Szedeák: 94–92-nél Woolridge tört be, és mehetett volna ziccerben, csakhogy Dickey szabálytalankodott ellene. A korábbi szegedi center még a kezét is feltette, jelezvén, nála a fault – a játékvezetők azonban nem ítéltek szabálytalanságot, pedig azzal a két dobással hosszabbításra menthette volna a meccset a Tisza-parti gárda.

– Gratulálok a csapatomnak, jól játszottunk, ahogy az Alba is! Az utolsó negyedben sok ziccert és büntetőt hibáztunk, nem volt elég koncentráltak. Sajnálom a vereséget, mert keményen küzdöttünk, és esélyünk volt nyerni a második otthonában. Ezen az úton kell tovább haladnunk, mert nekünk egyre nehezebbek lesznek a mérkőzések – összegzett a találkozót követően Nikola Lazics, az SZTE-Szedeák vezetőedzője.

– Az első félidőben sikerült nagyobb előnyt kiépítenünk, de elfogyott és a második félidő nehéz volt. Mindkét csapat jól támadott, sok pontot kaptunk gyorsindításokból, az eladott labdák és a kihagyott büntetők okozták a vereséget – ezt már Ryan Woolridge nyilatkozta a mérkőzés után. Való igaz, összesen nyolc pontot a vonalon hagyott a Szedeák az este folyamán – viszont a fentebb említett két ítélet egy ilyen, egylabdás mérkőzésen azért igencsak sokat számított a végkimenetelt illetően.