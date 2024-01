31–16 állt az eredményjelzőn szerdán este negyed hét tájékán. Talán sokan aggódtak, hogy mi lesz ebből, az SZTE-Szedeák azonban óriási erőt mutatva innen fordította meg a meccset az Egis Körmend vendégeként, és végül 98–91-re nyert, ezzel bejutott a Zsíros Tibor magyar kupa elődöntőjébe. A csapat történelme során negyedik alkalommal tudott nyerni a Körmend vendégeként, és mindez úgy sikerült, hogy a magasembereknek ezen az estén nem igazán ment a játék. A triplázás viszont extra volt szegedi oldalról, hiszen 13 távolit is bedobtak a Tisza-partiak, és mindezt 45%-os hatékonysággal tették.

– Gratulálok a fiúknak, ez egy nagyon nagy és nagyon szép győzelem. Ott vagyunk a legjobb négy között a kupában, ez egy komoly eredmény. Akárcsak a Falco ellen, most sem kezdtünk jól, de ezt követően jobban védekeztünk, ezáltal a támadásunk is jobb volt, okosabban kosárlabdáztunk. A második félidőben small ballban jól működött a játékunk, nem engedtünk könnyű pontot a Körmendnek, megérdemelten nyertünk. A győzelmet Gellért Ákos úrnak ajánljuk, hiszen egy nagyon nehéz helyzetben segített nekünk – nyilatkozta a meccset követően Nikola Lazics, az SZTE-Szedeák vezetőedzője, utalva arra, hogy a Naturtex tulajdonosának segítségével érkezett a hét elején a csapathoz az amerikai Brendan Bailey, aki 27 ponttal, közte öt triplával mutatkozott be a szegedi csapatban.

– Javítani érkeztünk Körmendre, törleszteni tudtunk a legutóbbi, fájó vereséget. Nehezen kezdtük a meccset, akárcsak a Falco ellen, de ebből tudtunk váltani, és a jó védekezésből jöttek a könnyű kosarak. Főleg a második félidőben jó energiával játszottunk, kontrolláltuk a mérkőzést. Köszönjük a szurkolóknak, hogy elkísértek bennünket. Szeretnénk érmet szerezni a négyesdöntőben! – mondta Balogh Szilárd, a szegediek csapatkapitánya.

Ami pedig a kupabeli folytatást illeti, a négyesdöntőt az április 6-7-i hétvégén rendezik, egyelőre nem ismert helyszínen. Az ágrajz alapján viszont már megvannak az elődöntők párosításai, így az SZTE-Szedeákra majd a kupa címvédője, a Falco KC Szombathely vár a legjobb négy között, míg a másik párosítás Szolnok–NKA Pécs mérkőzést hoz, miután kisebb meglepetésre az újonc Zalaegerszegen tudott nyerni.