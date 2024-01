Az év első hetében folytatódik a férfi kosárlabda NB I./B Zöld csoportos bajnokság, a Vásárhelyi Kosársuli pedig hazai pályán kezdi meg a 2024-es esztendőt.

Pénteken 18.30-tól a Győr érkezik a Hódtói Sportcsarnokban. A Rába-partiak a tabella negyedik helyén állnak 9-4-es győzelem-vereség mutatóval, és vendégként is jól szerepeltek az alapszakasz első felében, hiszen hat idegenbeli meccsük közül négyet is megnyertek – Bakon Csanád személyében pedig a liga egyik legponterősebb játékosa (18.31-es átlag) is a Győrben pattogtat.

A vásárhelyiek négyes vereségszériával zárták a 2023-as évet, így a 14 csapatos mezőny 11. helyét foglalják el 13 játéknapot követően.

A két csapat a nyitófordulóban találkozott már egymással ebben a szezonban, akkor a Győr 99–86-ra győzött hazai pályán, és a Kosársuli ellenfele október vége óta mindössze egyszer szenvedett vereséget.