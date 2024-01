A 2006-os korosztályú versenyzők 2024 év végéig ifjúsági korosztályúaknak számítanak – bár úgy tűnt, hogy többek között a HAÁSZ Szegedi Úszó Egylet olimpiára kvalifikált úszója, Pádár Nikolett is a tavalyi évvel búcsúzott az ifiktől, a LEN határozata azonban változtatott ezen, így még 2024-ben is ifjúsági korosztályú versenyzőnek számítanak – számolt be róla az utanpotlassport.hu.

Az ifjúságiakra sűrű versenynaptár vár, hiszen április elején rendezik a korosztályos országos bajnokságot. Júliusba n a közép-európai országos junior találkozóját, azaz a CECJM-et rendezik meg Belgrádban, július első hetében pedig Litvániában ifjúsági Európa-bajnokságot rendeznek – emlékezetes, tavaly a belgrádi ifi Eb-n a magyar csapat másodikként zárt az éremtáblán, Pádár Nikolett pedig négy aranyat is nyert a korosztályos kontinensviadalon.